Presentación del Comité Trinacional para la futura construcción del puente que une Bella Unión -Uruguay con Monte Caseros – Argentina

El pasado 7 de noviembre en el municipio de Barra do Quaraí -Brasil se reunieron las autoridades de las ciudades vecinas: el alcalde de Bella Unión William Cresseri ,el prefeito de Barra do Quaraí Haber Maher y Juan Carlos Alvarez intendente de Monte Caseros con representantes de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay ) presidente Mario Ayala Barrios y José Eduardo Lauritto, también estuvieron presentes representantes de la Cuenca del Río Uruguay, en el encuentro se presentaron presupuestos para realizar los estudios correspondientes sobre la futura construcción del puente que unirá a Bella Unión con Monte Caseros .



En entrevista realizada por Radio Bella Unión 1250 AM y 105.5 FM el presidente de C.A.R.U Mario Ayala Barrios expresó «En la puesta a punto del proyecto que se viene trabajando obtuvimos una respuesta favorable del CAF -(Banco de Desarrollo de América Latina ) en cuanto al crédito no reembolsable que se había solicitado para los estudios complementarios del proyecto». Recibiendo también propuestas de las autoridades de la región, «fue una reunión histórica con la presencia de las delegaciones Uruguayas CARU y argentinas representantes de la Cuenca del Río Uruguay. Está previsto dentro del proyecto la actualización de los estudios de impacto social, ambiental, y productivos. Los presidentes Uruguayos y Argentinos demostraron el interés de este proyecto desde agosto del año pasado luego de la presentación del proyecto por parte de C.A.R.U que desde 2018 quedó culminado. CAF – (Banco de Desarrollo de América Latina ) como ente financiador de la obra aprobó el día lunes el préstamo y solicitó la actualización de los estudios de impacto ambiental y solicitó la profundización de los estudios geotécnicos en un plazo no superior a los 6 meses. «Culminado los estudios se dará lugar al llamado a licitación público internacional. «