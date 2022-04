Presencia de la escritora cubana en la sala infantil de la Biblioteca Departamental en el mes de mayo

Desde el 5 de mayo y hasta fin de ese mes, la Biblioteca Departamental ofrecerá “La Hora del Cuento” en la Sala Infantil de la Biblioteca Departamental a cargo de María Luisa De Francesco. Horarios: 9 hs y 10 hs/ 13 y 30 hs y 14 y 15hs. Es preciso agendarse con tiempo dada la altísima demanda.

De Francesco expresó EL PUEBLO que ya hay muchos grupos de escolares y de diversas instituciones para asistir durante el mes de mayo a la Biblioteca Departamental, para participar de “La Hora del Cuento”.

La biblioteca continúa con el mismo horario; por ello es imposible recibir más de dos grupos en la mañana y dos grupos en la tarde y dicha rutina se dará durante todo el Mes del Libro.

De Francesco adelantó a nuestro medio que la biblioteca recibirá la visita de la la escritora y narradora cubana Yumié Rodríguez, profesional con la que se vinculó durante sus viajes a Colombia y luego mantuvieron la conexión.

Yumie es narradora, especialista en literatura infantil, locutora de radio y directora del teatro infantil y radioteatro con niños.

María Luisa hizo énfasis que el encuentro va a ser muy interesante, ya que la gente del Caribe narra de una manera diferente y que los niños podrán vivenciar otra forma de narración también enriquece su proyección hacia lo que es escuchar cuentos.

ACERCA DE YUMIÉ RODRÍGUEZ

Nació en la ciudad de Santa Clara el 25 de septiembre de 1973. Hija de dos grandes de la radiodifusión. Su padre Rolando Rodríguez Frenes, quien fue por más de 20 años director provincial de la radio en Villa Clara. Su mamá, Zady Flor, excelente locura, que identificó por muchos años la CMHW, frecuencia del azúcar en el centro del país y que hoy continúa trabajando para Radio Habana Cuba.

A los 14 años se matriculó en un taller de Teatro en el Gran Teatro de La Habana, durante cuatro años recibió clases de actuación, danza, expresión corporal y otras especialidades todas vinculadas al teatro. Al terminar el pre universitario ingresó en la ENIT (Escuela Nacional de Instructores de Teatro), estando ya en el último año se presentó a una prueba de locución, para matricular en un curso de esta especialidad. Aprobada, al mes siguiente ya estaba trabajando en la emisora COCO, recibiendo clases de locución y preparando su tesis para graduarse de teatro.

Durante más de 10 años ha trabajado en el espacio infantil “Cuentos para despertar” de Radio Ciudad de la Habana donde narra cuentos y pone voz a todos los personajes. Además también ha escrito algunos de los cuentos para el propio espacio. A su vez, labora en el difícil arte de hacer doblaje de documentales, películas, series infantiles y juveniles para la sección de Doblaje y Subtitulaje de la Televisión Cubana.

“Desde que me gradué en 1994 en la Escuela de Instructores de Teatro y termino mi curso de locución, sigo trabajando para la radio, que me ha dado la posibilidad de trabajar en todos los géneros, incluidos los dramatizados para adultos y para el público infantil. También este medio me ha dado muchos premios y reconocimientos: dos Menciones Caracol por narración de series y cuentos infantiles. Premios en todos los festivales de la Radio Provincial y Premio a la Locutora más Versátil que me fuera otorgado por la dirección Provincial de la Radio en Ciudad de la Habana” – expresa Yumié.

APERTURA DE ESCUELAS DE NARRACIÓN ORAL Y ESCÉNICA

Vale destacar que en el marco de un proyecto presentado por De Francesco a la Intendencia Departamental, se han dado apertura a escuelas de narración oral y escénica a partir de los 16 años y sin límite de edad.

El miércoles 11 de mayo habrá una reunión en la sala infantil de la biblioteca a las 18 horas para todas las personas interesadas que también podrán inscribirse llamando al 4732 98 98 interno 176.

“Hace falta narradores orales y la idea es formar un grupo de narradores orales como hay en el sur de Montevideo, Canelones, Maldonado y San José. El objetivo es que puedan desarrollarse en distintos escenarios de Salto porque en este momento la única persona que lo está haciendo soy yo” agregó María Luisa.

La creación de una Escuela de Narración Oral Escénica, a cargo de la Experta en LIJ, María Luisa de Francesco.

La actividad procurará descubrir y formar talentos de Narradores Orales en nuestra ciudad.

La Narración oral, ha sido declarada “ Patrimonio Intangible de la Humanidad “ por la UNESCO. En nuestro país, existen grupos profesionales en Montevideo, Canelones y San José.

Formar narradores orales profesionales será una tarea que se desarrollará en la Sala Infantil de la Biblioteca Departamental. Llevará un curso teórico de tres meses y tres más de práctica. Un total de seis meses con certificado al final.

La idea central que este grupo pueda hacer presentaciones en distintos escenarios donde se involucre la animación de lectura o la narración de cuentos como entretenimiento cultural.

El miércoles 11 de mayo a la hora 18, se realizará la primera reunión en la Sala Infantil de Biblioteca para explicar el desarrollo del curso, días y horarios.

En esta oportunidad queremos destacar la presencia de la locutora, narradora, escritora cubana Yumie Rodríguez, quien brindará algunos cuentos y aspectos técnicos.