Preocupación en la cadena cárnica uruguaya por el proyecto de ley que permitiría el sacrificio en las explotaciones ganaderas

La Asociación de Importadores de Carne del Uruguay (ADICU) y la Unión de Vendedores de Carne (UVC) se encuentran sorprendidas y “preocupadas” por la celeridad con la que se trató en el Parlamento el proyecto de ley que habilita la comercialización de productos de la faena artesanal predial de cerdos, ovinos, aves y conejos, señalan desde Rurales El País.



Según Luis Avero, presidente de ADICU, aseguró que la preocupación “es mucha”, ya que con este proyecto de ley se podrá sacrificar en predios rurales y comercializar la carne. “Lo vemos con mucha preocupación en varios sentidos: primero en lo que respecta a lo sanitario, ya que es una faena que no se hace en un establecimiento donde tenga los controles adecuados y además será una comercialización, lisa y llanamente, en negro”, indicó el presidente de Adicu y dijo que esto conspirará contra el comercio de la zona.



Agregó: “llama la atención la rapidez con que esta medida fue tratada en el parlamento. Nos queda la impresión que se va en contra de todo un trabajo que el INAC y el Ministerio de Ganadería está haciendo sobre la seguridad en todo lo que respecta a los procesos de faena y de cuidado de la seguridad alimentaria en el Uruguay, que es una de las características sobresalientes por las que se nos reconoce en el mundo. Nos llama la atención que la medida tomada va en contra de todo eso”.



Según adelantó, comenzarán una ronda de negociaciones y reuniones con autoridades donde plantearán su preocupación y sus argumentos en contra del proyecto.



Hebert Falero, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, también se mostró sorprendido por la medida que tomó el Parlamento de adelantar la votación de ese proyecto de ley. “Adelantaron la votación sobre la faena predial, algo por lo que nosotros pedimos una reunión con la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores y nos la concedieron para el jueves a las 13 horas y ahora resulta que van a votarlo dos días antes. Antes que nada nos parece una muy mala medida tanto para los carniceros del interior que van a tener una competencia de 17.000 productores que podrían faenar y vender y también para la salud de la gente”, opinó.



Expresó los cuidados que se les exige a las carnicerías. “En las carnicerías nos exigen tres piletas para lavarnos las manos, un lugar donde elaborar, no nos permiten vender alimentos para perros porque contaminan y resulta que ahora pueden faenar en cualquier lado y vender. No lo pensaron. Los legisladores dejan mucho que desear y no consultan a los entendidos ni a los interesados. Me parece una locura y me parece que esta medida es legalizar la faena clandestina”, sostuvo.



Consideró que esta medida “es un retroceso muy grande en la cadena”. Según Falero, “queremos tener un país de primera, pero veo que los legisladores no piensan en eso. Está bien que voten el autoconsumo para el productor, que faena y consume lo que faena porque va a elegir el animal que faena y lo consume él; pero no podemos hacer correr riesgo a la gente.