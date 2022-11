Preocupa el sistema de sanciones en F1

Por Nicolás Caiazzo

Algunos pilotos de la Fórmula Uno están frustrados con el sistema de sanción mediante puntos, que forma parte de las reglas más estrictas para esta temporada, poniendo a los infractores incluso en riesgo de perderse una carrera. Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri, está sólo a dos puntos de quedar suspendido, y dijo el jueves que ello lo coloca en una situación complicada de cara al Gran Premio de Brasil que se realiza este fin de semana. El francés encabeza la lista, con 10 puntos de sanción. Si un piloto acumula 12 en el mismo número de meses tiene que ausentarse de una carrera. «No voy a mentir, ésta es una situación muy desagradable y bastante delicada. En algunas formas es algo vergonzoso el estar en una posición en la que se me podría suspender durante una carrera después de la temporada que he tenido», dijo Gasly. Hace dos semanas, en el Gran Premio de México, Gasly fue penalizado por salir de la pista durante una batalla con Lance Stroll, de Aston Martin. Su última carrera con AlphaTauri será el 20 de noviembre, en Abu Dhabi. Con esa competición terminará la temporada. Luego, Gasly se unirá a Aline para la próxima campaña. Gasly instó a la F1 a relajar la regulación, un comentario que encontró eco entre otros pilotos.

«La forma en que está escrita por el momento la regulación es bastante estricta para los pilotos, con sanciones muy duras, aunque no todas están relacionadas con formas peligrosas de conducir», consideró Gasly. «Ha habido muchas discusiones en busca de una solución».

El piloto de 26 años dijo también que será sumamente cauteloso en Interlagos para «no terminar en una situación tonta» que derive en su suspensión. «Eso sería terrible para mí, y definitivamente no es la forma en la que he visto el deporte cuando crecía. No creo que sea la estrategia correcta», dijo Gasly, quien está en la 14ta posición del campeonato de pilotos con 23 puntos. El sistema de penalización por puntos fue implementado en la F1 al comienzo de la temporada de 2014, pero ningún piloto ha acumulado todavía los 12 que ameritan la suspensión. Este año, sin embargo, las autoridades en la pista han aplicado las reglas de una manera más estricta que cuando se comenzó a usar el sistema. Además, el número de carreras ha aumentado de 19 en 2014 a 22 en la campaña actual. Valtteri Bottas, de Alfa Romeo, reveló que «ha habido buenas discusiones» con la FIA sobre las sanciones. «No pienso que Pierre merezca estar en esa situación, al límite», opinó Bottas, décimo del campeonato. «Ésa es la regla ahora, pero lo principal es cómo actuamos con eso en el futuro».

La F1 continúa buscando cambios en su búsqueda de captar nuevos espectadores.

EL SPRINT PODRÍA SUFRIR CAMBIOS

La Fórmula 1 estudia junto a la FIA y los equipos algunos cambios para el formato sprint de cara a su tercera temporada en 2023. Liberty Media quiere seguir con la expansión de este nuevo sistema, pero el año que viene podría modificarse y no tener ningún impacto en la parrilla de salida del domingo, con el fin de que los pilotos puedan arriesgar más el sábado. El formato Sprint ha sido una de las grandes novedades que ha introducido Liberty Media en su objetivo de atraer nuevos espectadores. Este nuevo sistema le ha dado más emoción a la jornada de viernes, tradicionalmente destinada a las pruebas. Eso sí, la pequeña carrera de 100 kilómetros los sábados sigue sin convencer a la mayoría de los pilotos y aficionados. El poco premio que trae consigo la toma de riesgos los sábados y lo caro que se pagan los errores, ha hecho que los pilotos no aprieten al máximo y se conformen con el resultado para estar bien posicionados el domingo. En la carrera tradicional es donde atacarán, ya que ahí el botín de puntos es mucho mayor. A raíz de ello, Liberty Media tiene sobre la mesa cambiar al formato de MotoGP, donde también habrá Sprint en 2023, y hacer que la clasificación del viernes decida tanto la primera parrilla del sábado como la definitiva el domingo, según ha publicado el medio RacingNews365. Esto permitiría a los pilotos tomar más riesgos en el Sprint, dado que un error no afectaría al resto del fin de semana. El Sprint vuelve este sábado en Brasil y será el primero en más de cuatro meses, dado que la última vez que se corrió con este formato fue a principios de julio en Austria. Max Verstappen, uno de los más críticos con este sistema, ha conseguido los dos triunfos este año y con el de Silverstone 2021 ya suma tres en total.