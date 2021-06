«Preocupa aplicación de protocolos»

Sebastián Ricagni Sosa – Comisión de Fiestas y Eventos de Salto

En diálogo con EL PUEBLO, el Secretario de la Comisión de Fiestas y Eventos de Salto, Sebastián Ricagni Sosa, manifestó ciertas preocupaciones del sector una vez anunciada la vuelta a las actividades por parte del gobierno.

FALTA INFORMACIÓN

Tras leer la resolución del gobierno, podemos decir que, estamos muy preocupados porque si bien es bueno que se dé inicio a las fiestas y eventos, porque el sector estaba necesitando arrancar, vemos que, hay un problemita con la difusión de la información; por lo pronto se menciona protocolos pero, no todo el mundo está bien informado acerca de los protocolos, por lo cual, nosotros estamos averiguando bien de qué se tratan los mismos, bajo qué condiciones se aplicarán, si son realistas, o si son demasiado prohibitivos, si de repente no permiten lo que la gente quiere contratar y, además, se condice con las realidades de otros protocolos que se han dado en otros rubros. O sea, si son equitativos, si son justos. Pero, más allá de eso, algo que nos preocupa es que, las decisiones, se siguen tomando a nivel Montevideo, a nivel de organizaciones de Montevideo, a nivel del gobierno con esas organizaciones, o sea, con un centralismo importante, y se sigue sin contemplar las realidades del resto del país que son muy grandes, muy amplias, no contemplándose del todo la opinión y la realidad del interior. Nosotros nos encontramos, justamente, en la búsqueda de conseguir una personaría jurídica para poder representar bien y de manera formal a todo el rubro en el interior, principalmente en Salto. Estamos preocupados por eso, estamos preocupados porque no sabemos cuáles van a ser las reglas de ese protocolo, más en la situación actual. Se habló mucho del tema de vacunas, de la necesidad de que la gente contara con las vacunas, entonces, estamos preocupados porque acá la población claramente no está n cerca de estar la mayoría vacunados, y los costos de los test son caros, y no sabemos quién va a asumir ese costo, en caso de que se exijan. Por ahí pasa nuestra preocupación, principalmente.

Básicamente esa es nuestra opinión respecto a los anuncios; estamos contentos, obviamente pero, todavía, estamos expectantes, estamos alerta, y tratando de movilizarnos para informarnos bien y poder informar, a su vez, a la gente, de forma correcta, para que tengan a mano las herramientas necesarias y la información necesaria para poder realizar una fiesta legal, no clandestina, de manera que se debe, ya que somos muchos los que estamos dentro de este rubro, de esta comisión en la que queremos trabajar de forma correcta, como se debe.

TRABAJO EN CONJUNTO

Como se ha dicho en otras ocasiones, nosotros sabemos bien, porque, por ejemplo, lo hemos hablado con la Intendencia de Salto, que el trabajo en conjunto va a permitir suprimir todas aquellas fiestas, o por lo menos al máximo posible, que se dan por fuera del marco legal, por fuera del protocolo, o sea, lo que se conoce como clandestinas; cosas que se están llevando a cabo en la ciudad, se han llevado a cabo en estos meses y se llevan a cabo. El sábado, sin ir más lejos, se llevó una a cabo, mucha gente lo sabía y, bueno, lamentablemente, eso, hace que muchas veces nosotros salgamos perjudicados, porque no trabajan y, por responsabilidad de la gente que realizan las fiestas clandestinas, es que, de repente, se sigue complicando la situación. Estamos convencidos que, trabajando en conjunto, tanto con el Gobierno Departamental, que ha sido muy abierto hasta ahora, como con el Gobierno Nacional, con quien estamos empezando ahora a entablar alguna que otra relación, diálogo y demás, es la mejor manera, por un lado, de suprimir las fiestas clandestinas, y por el otro, de que sea escuchada la voz de los trabajadores de Salto.

La Cámara de Eventos del Uruguay, que evidentemente intenta o piensa que representa a todo el mundo y arregla determinadas cosas con el gobierno, en ningún momento se comunicó con el Interior, o por lo menos con nosotros, que somos una organización visible, y que ya ha hecho sus primeras armas, si se quiere, en lo que intenta ser la representación de los trabajadores de fiestas y eventos en Salto. En ningún momento se comunicó, ni siquiera para informarnos de nada. Todo esto salió vía comunicación oficial y nos enteramos como todos. O sea que, de repente, la Cámara de Eventos del Uruguay decide unilateralmente sin consultar nada, a aquellos que participan de estos rubros, por lo cual, podemos suponer que, todo lo que decide o todo lo que propone, es de base a las realidades de los que ellos representan, de lo que ellos son y donde ellos están. No es una crítica excesivamente con maldad, pero sí nos preocupa que no se contemple la realidad del Interior, porque, después, pasan las cosas que pasan, siendo que la realidad del Interior es una y la de Montevideo es otra. Eso es algo que nosotros remarcamos mucho y por eso estamos dándole tanto impulso a la Comisión de Fiestas y Eventos de Salto.