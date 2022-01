Prendiendo la TV

El partido se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables. Además, se puede contratar el servicio de este encuentro de Eliminatorias a través de Vera TV. Es la fecha 15 de las Eliminatorias



JUEVES 27 DE ENERO

18:00 horas |

Ecuador vs Brasil (VTV+)

20:00 horas |

Paraguay vs. Uruguay (VTV)

21:15 horas |

Chile vs. Argentina (VTV+)

VIERNES 28 DE ENERO

18:00 |

Colombia vs. Perú (VTV+)

19:00 | Venezuela vs. Bolivia (GOL TV)

EN LA TABLA- Brasil 35, Argentina 29, Ecuador 23, Colombia y Perú 17, Chile y Uruguay 16, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 7.