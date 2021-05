Precio de leche al productor alcanzó los US$ 0,34, el mejor valor desde mayo de 2018

LECHERIA HOY

El precio de leche recibido por los productores mostró una recuperación en abril, tanto en pesos como en dólares.

En pesos, el precio promedio fue de $ 14,81 por litro, el mayor valor alcanzado en la serie publicada por el Instituto Nacional de la Leche (INALE), desde 2002. Muestra una suba de 6% comparado con los $ 13,96 promedio de marzo. Y un salto de 19% respecto a los $ 12,44 alcanzados en abril del año pasado.

Si se observa en dólares, el promedio en abril alcanzó los US$ 0,34 por litro, el mayor registro desde mayo de 2018. Un ascenso de 6% respecto a los US$ 0,32 de marzo y de 17% si se compara con los US$ 0,29 de abril de 2020.

En los cuatro primeros meses del año el precio promedio por litro de leche remitido a planta fue de US$ 0,32.

El tipo de cambio en abril promedió $44.09 por dólar, 0,4% menos que en marzo y 2% por encima de los $ 43.39 de abril del año pasado.

Remisión de leche a planta dio un salto de 6,5% en el primer cuatrimestre.

Se consolida el crecimiento de la producción lechera, con una remisión a plantas industriales que alcanzó los 600,8 millones de litros en el primer cuatrimestre del año, un salto de 6,8% respecto a los primeros cuatro meses del 2020 y de 11% si se compara con mismo periodo de 2019. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

La remisión de abril fue la más alta para ese mes desde 2018. Fue de 152,2 millones de litros, 6% más que los 143,9 de un año atrás. Hasta ahora, cada mes del 2021 ha superado en remisión a igual mes del año pasado.

En los últimos doce meses móviles (mayo 2020-abri 2021) acumuló 2.113 millones de litros, una suba de 6% frente a los 1.993 millones registrados en mismo periodo anterior.

Relación grano/leche ajustada para lograr buenos márgenes, pero mejoró en abril.

La relación grano/leche es muy ajustada para lograr buenos márgenes, aunque esta relación mejoró a partir de abril, señala un informe elaborado por el Área de Productores de Conaprole.

“Relación grano/leche muy ajustada para lograr buenos márgenes, esta relación mejoro a partir de Abril, siempre en el ganado fresco es negocio suplementar con concentrados. Diferenciar el suministro en función del nivel de producción, mejora la respuesta y los márgenes (manejo de lotes)”, apunta el informe.

Gabriel Oleggini, gerente del Área Productores de Conaprole, señaló que se llegó al otoño en buenas condiciones, “con un rodeo con muy buena condición corporal, unas pariciones que se vienen desarrollando con total normalidad, muy buenas pariciones con poca mortandad (…), típico de esta estación con una creciente participación de vacas frescas”.

El informe destaca el panorama de las pasturas, con rotaciones armadas, verdeos de invierno y praderas ya implantadas. Así como también las buenas condiciones para la respuesta a la fertilización nitrogenada, y buena relación de precio urea (cupo Prolesa) por litro de leche.

Señala también las muy buenas condiciones de confort animal (sin barro, sin temporales, temperaturas dentro de los esperado para la estación), que junto a otros factores determinan una mejora en la produción (8-10% superior respecto otoño 2020), con muy buenos sólidos (3,99% grasa, 3,47 % proteína, 4,70% lactosa) y excelente calidad. Y con un incremento en la producción individual.

A partir de este escenario, el informe de Conaprole hace una serie de recomendaciones para mejorar los resultados en los meses próximos.

Ante una menor tasa de crecimiento de pasturas, sugiere rondas de pastoreo con reingresos más largos.

Una cosecha de pasto por vaca limitada, con una suplementación apropiada para cubrir los requerimientos. Buscar momento óptimo de aplicación para la fertilización nitrogenada.

Realizar un uso estratégico de reservas forrajeras. Cuidado con la calidad, es recomendable contar con análisis nutricionales. Suplementación estratégica con concentrados, buscar el mix apropiado para suplementar las pasturas y de reservas disponibles en el tambo. Formular dieta y evaluar respuesta periódicamente.

Uruguay y Argentina lideran la tabla de crecimiento de producción lechera mundial

Si se mensura a los principales países productores e importadores que representan alrededor del 60% de la producción mundial de leche de vaca, Uruguay, Argentina y Nueva Zelandia lideran la tabla productiva.

En este grupo de países o bloques seleccionados, se puede observar un aumento de la producción del 0,31%, para enero-marzo 2021 respecto igual período del año anterior.

La Unión Europea, que presenta una caída del 1,3% (que se viene desacelerando mes a mes) y la suba del 1% en Estados Unidos, producto de su alta representatividad en la producción de este conjunto de países, impactan para este bajo nivel de crecimiento a pesar que la mayoría del resto de países crece y en algunos casos a tasas importantes.

Uruguay junto con Argentina y Nueva Zelanda, presentan los mayores porcentajes de crecimiento a nivel mundial.

De todas formas, las previsiones de los principales referentes sectoriales a nivel mundial, plantean un crecimiento, aunque leve para la producción mundial de leche en 2021:

“El crecimiento de la oferta será modesto en las 7 regiones lácteas de Big-7 (+1,1%), y la mayor parte del crecimiento procederá de EE.UU”, dicen desde el Rabobank.

“En total, se espera que los suministros aumenten algo más del 1% en 2021, en comparación con el crecimiento del 1,4% registrado en 2020“, puntualizan desde (AHDB Dairy – UK).

“La Comisión Europea y el USDA esperan un crecimiento relativamente modesto durante 2021 del 1% y 2%, respectivamente, por razones similares a las de Nueva Zelanda provenientes de presiones ambientales, la competencia por la tierra y el agua y las limitaciones de capital y mano de obra” (NZ Bank).