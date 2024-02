Precandidato colorado propone “la gran transformación que el Uruguay se merece”

sobre denuncias del cambio en el programa de Historia: “No es cierto lo que están diciendo”

El precandidato presidencial del Partido Colorado Robert Silva estuvo ayer en nuestra ciudad y visitó EL PUEBLO para conversar sobre la marcha de la campaña electoral. La ocasión fue aprovechada para consultarlo sobre las denuncias de los docentes al cambio del programa de Historia eliminando el concepto de “terrorismo de Estado”.

– ¿Cómo ve al Partido Colorado de cara al proceso electoral que tendremos este año?

– Para el Partido Colorado muy bien, en lo que hace a nosotros es la segunda recorrida a nivel país que hacemos. Hicimos una del 14 de noviembre al 22 de diciembre, y ahora empezamos esta que le denominamos “Pueblo a Pueblo”, porque si bien estamos en las capitales departamentales, estamos recorriendo mucho los pueblos del interior dialogando, conociendo, aprendiendo y también presentando nuestra propuesta. Yo estoy contento porque se está conformando un equipo que se amplía y trasciende a Ciudadanos, y aquí en Salto es un ejemplo. Hemos generado el Movimiento Crece que tiene su génesis en Ciudadanos y ahora tenemos el privilegio que nos respalda la histórica Lista 1.

– La precandidata presidencial Carolina Cosse acusó al gobierno de violar la Constitución por inmiscuirse en la campaña electoral, ¿usted qué opina sobre eso?

– Si hubiese estado ahí no hubiese puesto los globos, lo tengo claro. Pero digo, los generadores del relato, los que siempre ponen el palo en la rueda, los que siempre critican y nunca ven nada bueno, aprovecharon la excusa de los globos para no reconocer la gran obra social en Piedras Blancas Casavalle. Incluso la minimizan, dicen que es para pagar algunas facturas o hacer algún trámite burocrático desconociendo las espectaculares instalaciones de la administración de salud del Estado o la nueva UTU que se instaló en la zona para 100 chiquilines que tienen una oportunidad educativa que antes no tenían. O sea, es una mezquindad que abruma lo que han hecho.

– ¿Qué opina de la polémica que acaba de surgir con la denuncia de los profesores de Historia de que sacaron el concepto de “terrorismo de Estado” de los programas de Historia por otro más condescendiente?

– Los militantes de siempre pretenden ubicar a algunos, en particular a las autoridades que están en el gobierno de la educación, como que pretendieran ocultar o defender los terribles tiempos que nos tocó vivir en la dictadura militar. Muchos de ellos son los mismos que callan o miran para el costado con las terribles dictaduras que hay en Latinoamérica. Son los que algunos llaman los de la doble moral, y generan un relato en cosas que no han pasado. El programa de Historia según me informan aborda debidamente todo el tema de la dictadura militar, la violación de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, todo. Por tanto, no es cierto lo que están diciendo.

– De llegar a Presidente de la República, ¿cuáles serían sus prioridades?

– Una fuerte apuesta a la transformación del país para generar una estrategia nacional de crecimiento. Ya tenemos el inicio en la educación, hay que apostar a la ciencia, a la tecnología vinculándola a la producción, hay que tener una fuerte política a nivel internacional de apertura de mercados para tener condiciones de competitividad, y hay que generar mayor inversión. Para entendernos, todo eso confluye en una cosa, más oportunidades para los pequeños y medianos empresarios, para los pequeños productores rurales, para que haya empleo y trabajo en el país, que es lo que necesitamos para que la gente pueda construir y desarrollar su proyecto de vida. Todo esto enmarcado en una fuerte impronta social, que es la que nos caracteriza. Siempre digo que soy un abanderado de ese país de oportunidades que me dio en Tacuarembó la asignación familiar, la salud y la escuela pública, que hoy permite que esté aquí, siendo el primer universitario en mi familia, habiendo ocupado el alto cargo público que ocupé y siendo precandidato a la Presidencia por un glorioso partido como es el Partido Colorado.

Tenemos que tener un combate frontal a la pobreza infantil. A los niños menores de 6 años que están en esa situación con CAIF, con salud, con atención a las diversas dificultades que tienen y también a los adultos responsables, que el 89% son mujeres solas. Vivienda, salud, prestaciones sociales, capacitación, empleo, hay que ir por eso. Y también hay que ir por un gran tema que es la seguridad. Recibimos la peor seguridad en la historia del país, hemos mejorado pero sigue siendo un problema, por lo tanto, hay que seguir avanzando.

Por eso, les propongo la gran transformación que el Uruguay se merece. Estamos en un cruce de caminos. Si esta coalición de gobierno no continúa, tenemos evidencia que nos hace pensar que vamos a volver al pasado, desde la transformación educativa que quieren dejar sin efecto hasta el plebiscito de la seguridad social. Por lo que los uruguayos resolveremos en octubre si volvemos al pasado o proyectamos futuro.