Postergan Universitario y El Tanque; decidieron doble jornada el miércoles

La situación que se generó con el plantel de Universitario, a consecuencia de un caso de Covid 19 detectado y este tiempo de cuarentena hasta el lunes, en que los hisopados que se practicarán irán a esclarecer la situación definitiva. Basado en lo propuesto por los clubes en su momento, la toma de posición en la Liga en cuanto a establecer un corrimiento de fechas para el juego pactado para el martes entre Universitario y El Tanque. A la luz de ello, se reprogramó parte del complemento de la primera fecha, por lo que Deportivo Artigas y Ferro Carril que en un principio irían a jugar en el Parque Carlos Ambrosoni, afrontarán su partido en el Dickinson a segunda hora, mientras Ceibal y River Plate iniciarán la doble jornada.

Queda en claro que antes del comienzo del Campeonato Salteño en la «A», ya surge la primera distorsión, por una causa entendible y humana. A su vez el partido entre Saladero y Sud América que en un principio estaba fijado para el sábado a las 20 horas, despuntará 30 minutos después.

Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista al fútbol que se viene. Es la primera fecha en la «A». De los partidos, a los horarios y con los jueces.

SÁBADO 4 DE SETIEMBRE

Parque Dickinson.

Hora 20.30′- Saladero vs Sud América. Terna: Fernando López, I. Moreira, I. Sañudo.

DOMINGO 5 DE SETIEMBRE

Parque Dickinson.

Hora 14. Nacional vs Salto Uruguay. Terna: Marcelo Izaguirre, R. Aguirre, I. Moreira.

Hora 16.Salto Nuevo vs Gladiador. Terna: R. Aguirre, M. Izaguirre, I. Moreira.

MIÉRCOLES 8 DE

SETIEMBRE

Parque Dickinson.

Hora 19.45′- Ceibal vs River Plate. Terna: Ruben Ferreira, R. López, I. Sañudo.

Hora 21.45′- Deportivo Artigas vs Ferro Carril. Terna: Fernando López, F. Samit, C. Gómez.