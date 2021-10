«Porque se dieron las condiciones para volver; no falté a la verdad»

El terremoto en el sur. Cuando los reclamos aterrizaron en Salto Nuevo, por la presunta inhabilitación de Cristian Rodríguez. Las renuncias fueron ganando espacios. La del presidente, Dr Gonzalo Leal primero, el director técnico Rodolfo Aguirre después y de última, el delegado, Dr Roberto Fioriti. A nivel de la Dirección Técnica, asumían interinamente José Alberto «Moncho» León y el prof. José Preste.

Pero el hecho es que el Dr Gonzalo Leal decidió retornar a la función y abrió diálogo con el «Lolo» Aguirre. El DT planteó la situación en su ámbito familiar y horas antes del juego ante Universitario por la séptima fecha del Campeonato Apertura, avaló al presidente para reasumir.

Cuando Leal había renunciado, Rodolfo Aguirre había sostenido públicamente que «me voy porque quien me trajo a Salto Nuevo se fue».

En la hora crítica, desde el momento que las «cabezas» de mando fueron renunciando, los jugadores referentes del plantel de Salto Nuevo tentaron convencer al DT, pero este sostuvo la misma postura. Ahora es otro el cantar y el «Lolo» apunta en EL PUEBLO, «porque simplemente se dieron las condiciones para volver; no falté a la verdad ni traicioné mi palabra. Vuelvo porque Gonzalo volvió. No hay otra verdad que esa. En lo posible que no se diga lo que no es, porque al irme del club dejé plantada mi posición. No había tenido problemas con nadie y el trato hacia mi fue el mejor, con ese respaldo de los jugadores que no dejó de emocionarme»

De lo que no hay dudas es que a nivel del plantel, la nueva situación impactó para bien y más allá de la derrota frente a Universitario, no faltan convicciones para tentar dar vuelta la historia. Al día de hoy, Salto Nuevo con cuatro puntos menos que el puntero Gladiador, aunque saben que determinados puntos pueden resignarse. De la denuncia, al reclamo de puntos.

El Salto Nuevo que vuelve a ser de Gonzalo Leal en la presidencia. Y desde el control técnico, el del «Lolo» Aguirre también.