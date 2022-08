Porque hay que saberlo

Entrada Damas y Caballeros (a partir de 12 años) $200. Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $150. (Presentando carnet de socio). Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán exhibir cédula de identidad. Las entradas de juveniles de clubes deberán obligatoriamente ir acompañadas con CI, caso contrario no podrá ingresar. (Nacidos después del 01/01/2004). 18 años. Se exhorta al público previo a su ingreso confirmar que sector fue asignado a los parciales de su Club, una vez dentro del estadio no se autorizará a salir, de hacerlo para volver a ingresar deberá abonar nuevamente la entrada.