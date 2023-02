¿Por qué se celebra el Día de los Enamorados?

14 de febrero se celebra el Día de Los Enamorados o Día de San Valentín

A pesar de la fama comercial de esta celebración, el origen del Día de los Enamorados proviene de tiempos remotos, día tan relevante en el calendario mundial.

La verdadera historia del Día de San Valentín

Se trata de una festividad religiosa, ya que se la conoce por el nombre de un santo. Y no se trata de un santo cualquiera, sino de uno que se reveló al poder en su momento y sufrió las consecuencias por ello.

En la Roma del siglo III, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales ni ataduras de pareja. Tampoco hay que obviar el hecho de que en esta época el cristianismo fue prohibido en Roma.



Un sacerdote llamado Valentín consideró que esto era un error y decidió saltarse la orden y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo quisieran. Al enterarse el emperador de este acto de rebeldía sentenció a muerte al sacerdote Valentín, un 14 de febrero del año 270.

San Valentín es el patrón de los Enamorados y es por ello que se celebra todos los años el 14 de febrero el Día de San Valentín o Día de los Enamorados.

Existen numerosas leyendas alrededor de la historia de San Valentín. Una de ellas señala que mientras el sacerdote Valentín estaba en los calabozos esperando su fatal destino, se enamoró de una joven ciega que también se encontraba encarcelada y a la que cursó el milagro de poder ver antes de morir.

Se tiene registro de que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero de 494. Al principio, la fiesta era oficial de la Iglesia Católica, hasta que, en 1969, durante el Concilio Vaticano II se eliminó del calendario litúrgico.

Hoy en día, la celebración de San Valentín se ha popularizado en todo en mundo, y ha sido aprovechada por el mercado para la creación de todo tipo de productos para su comercialización.

Curiosidades acerca del Día de San Valentín

Solo en Estados Unidos se compran más de 1.000 millones de dólares en chocolates y 187 millones de tallos de rosas, durante este día tan romántico.

El Día de San Valentín

en diferentes partes

del mundo

El Día de San Valentín es de origen europeo y en muchos países de Europa se le conoce como el Día Internacional de los Enamorados, como ocurre en España, Francia o Bélgica.

Sin embargo, no todos los países celebran San Valentín el mismo día ni tienen las mismas costumbres:

En Argentina se celebra la Semana de la Dulzura, del 1 al 7 de julio. Se dan dulces a cambio de besos.

En Bolivia el Día de los Enamorados se le conoce como Día del Amor y la Amistad y se celebra el 21 de septiembre, coincidiendo con el primer día de la primavera cuando las parejas se regalan flores y tarjetas. El 14 de febrero no es día de festejo, ya que coincide con la invasión de Antofagasta que inició la Guerra del Pacífico.

En Brasil el Día de los Enamorados o Día de los Novios se celebra el 12 de junio, en memoria de san Antonio de Padua. El mes de febrero es dedicado exclusivamente al carnaval.

En Centroamérica se celebra el 14 de febrero, pero se le conoce como Día del Amor y la Amistad o Día del Cariño y está enfocado más bien a la amistad.

En China se festeja durante el séptimo día del séptimo mes lunar. Se celebra el «Festival del Doble Siete».

En Egipto se celebra el 4 de noviembre.

En Israel se celebra el 30 de julio, conocido como Tu Be Ay.

En Japón, el Día de San Valentín, conocido como Tanabata, se celebra desde el año 1958 impulsado por una empresa de chocolates, y la tradición es que las mujeres regalan chocolate a todos los hombres, incluyendo sus compañeros de trabajo, aunque reservan el mejor chocolate para su pareja. Y un mes después en marzo, los hombres devuelven a las mujeres el detalle, en el conocido como Día Blanco, regalándoles obsequios de color blanco, como chocolate blanco o ropa interior de este color.