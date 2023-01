¿Por qué las hortifruticolas presionaron la inflación de alimentos en Brasil en el 2022?

La cebolla duplicó su precio

Los problemas meteorológicos y la disminución de la superficie plantada provocaron una menor producción de bulbos. Tomates y pimientos fueron otros productos que subieron el año pasado, según IBGE y CEAGESP

La cebolla tuvo récord de 130% en el período, según IBGE. Con aumento acumulado del 11,64% en 2022, los precios de los alimentos subieron más del doble de la inflación medida por el IPCA y divulgada por el IBGE el martes (10/1). El segmento recibió una contribución considerablemente mayor de artículos frescos como frutas y verduras en el último año. En el caso de los tubérculos, por ejemplo, la apreciación fue del 40,15%, con destaque para la cebolla, cuya suba superó el 130%, la mayor entre los más de 450 rubros evaluados. Los enlatados y conservas o la sal y los condimentos, por ejemplo, aumentaron en torno al 14% cada uno.

“El sector hortifrutícola es muy sensible a las condiciones meteorológicas. Pero, por supuesto, no podemos descartar aumentos en los costos de producción, principalmente combustibles y fertilizantes, que impactan en estos y otros productos”, explica João Gabriel, analista económico de Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais (CEAGESP), el mayor almacén de América Latina.

En el caso específico de la cebolla, el economista destaca que la cosecha sufrió una mala cosecha el año pasado, con un costo de R$ 100 por bolsa de 20 kilogramos. «Ese precio elevado hizo que varios productores del Centro y Sur del país cosecharan antes del período adecuado, llegando con una cebolla cara y sin la calidad adecuada para la comercialización», destaca João, cuando también menciona tomates y pimientos entre los productos con elevado acumulado en almacén (hasta el 34,3% y el 64,4%, respectivamente).

Como resultado de las dificultades climáticas y los altos costos, el área sembrada en el país también cayó. Según una encuesta del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA), la siembra de cebolla fue un 18% menor en el cerrado de Minas Gerais y Goiás este año en comparación con 2021, mientras que la de papa de mesa, destinada al consumo in natura, cayó un 4, 3%.

La superficie sembrada de tomate de mesa se mantuvo prácticamente estable, pero con un crecimiento del 12,2% en las variedades destinadas a procesamiento industrial, fenómeno similar al ocurrido en el cultivo de papa destinada a procesamiento industrial, cuya superficie creció un 6%.

La diferencia entre el comportamiento del mercado de mesa y el de la industria se explica por la diferencia entre el perfil de los productores en las dos categorías, dice el economista de la CEAGESP. “La mayoría son pequeños productores enfocados en la agricultura familiar. En cuanto a la industria, son productores que tienen una estructura de capital más grande y que logran tener una mejor planificación”, destaca João, al señalar que, para principios de 2023, estos mercados ya están mostrando signos de normalización.

En diciembre de 2022, la cebolla tuvo la mayor caída entre los productos de su categoría en CEAGESP en diciembre, 21,6%, movimiento también acompañado por otros productos hortícolas vendidos en el almacén. En el sector frutícola, el destaque fue el limón Tahití, con una caída de más del 40% en diciembre y del 21,5% en el año. “Lo que venimos notando, entonces, cuando hablamos de diversos y frutas, es este enfriamiento de precios y mejor acomodación”, completa el economista. (Fuente: en base a O Globo – BR)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 12 de Enero del 2023: La jornada transcurrió medianamente ágil, con alta afluencia de público comprador, sin embargo, informantes calificados comentaron un menor levante de mercadería. Éstos, relacionan esta menor venta a la proximidad del cambio de quincena a nivel turístico. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, perejil calidad inferior, ciboullette, choclo, apio de Hoja, pera y melón. Hubo incrementos en los valores de morrones, zanahoria, papa, repollitos de Bruselas, remolacha, berro, acelga de calidad superior y limones. Como novedad se registró el ingreso de las primeras peras tempranas de la zona Sur.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 7 al 12 de Enero del 2023

Gran oferta de melones con excelente calidad

Frutos de huerta: se observa una amplia oferta de melones, en su mayoría provenientes del Sur (más del 70%). Con el incremento de las temperaturas y el estrés hídrico la calidad se ha visto beneficiada, tanto estética como organolépticamente. Este último aspecto mejora debido a mayor concentración de azucares y otras sustancias que intervienen en el sabor. Esta situación llevo a una presión en la baja de sus precios, llegando a evidenciarse sobrantes de mercadería al finalizar las jornadas comerciales. En sandia la situación es similar, con tendencia de precios bajistas, pero el sobrante es mucho menor, debido a que la demanda propia de esta época se incrementa notoriamente con las altas temperaturas. En frutilla, se da todo lo contrario debido a que no es una fruta que se encuentre en su estación, lo que hace que presente severos defectos de calidad presionando sus valores de referencia a la suba, principalmente en aquellas partidas se diferencian del resto por alcanzar mejores estándares de calidad comercial y vida post-cosecha.

Hortalizas de fruto: en tomate y morrón la oferta aun pertenece a ambas zonas productoras del país, ocasionando una dispersión de precios mayor. Las partidas de calidad superior en su mayoría son procedentes de la zona Sur, obteniendo los precios máximos de comercialización, ya que logran tener un adecuado estado de hidratación, calibres parejos y coloraciones intensas, pero no sobre maduros. Sin embargo, las partidas del litoral Norte presentan generalmente serios problemas de quemados por sol, deshidratación y falta de brillo, lo que alcanzan los valores de referencia mínimos. En berenjena, zapallito y zucchini, los valores de venta aún no sufrieron modificaciones y continúan estables porque la demanda por estos no ha superado el nivel de oferta presente. Sin embargo, es probable que para las próximas semanas dado que el nivel de la oferta pueda verse reducido se registren presiones al alza en sus valores de venta. En pepino y chaucha la demanda descendió con relación al inicio del año, además su oferta se va recomponiendo a medida que transcurre la estación estival presionando sus valores de referencia a la baja

Emilio Gancedo