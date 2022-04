¿Por qué hay que ceder cuando se tiene derecho?

La información del Consejo Juvenil es terminante, respecto a la doble jornada suspendida para el Parque Humberto Forti, teniendo en cuenta la situación creada: la imposibilidad de jugarse el viernes a la noche.

La realidad no es otra que el Consejo Único Juvenil decidiendo no jugar sus partidos en Sub 15 y Sub 18.

Frente al hecho consumado, sólo cabría preguntarse, porque el Consejo Único Juvenil tiene que ceder, cuando se trata de un área de la Liga con sus bien entendidos derechos adquiridos.

De un plumazo se barrió la programación y los gurises al margen de la acción, por una razón que no le es imputable en este caso al Consejo Único Juvenil