«…por que este tanque me está salpicando todo»

Fue delantero. Fue goleador. Tiene su propia historia. Pero además su nombre está asociado a El Tanque.. Su hijo, Gerónimo, se integró este año al plantel albiceleste. No hay dudas que el sentimiento de SERGIO BENELLI vuela en pro de la ilusión de un equipo para la más conmovedora sorpresa.

Batió a Ferro Carril 1 a 0, almacenó tres puntos capitales, se fortalece su chance de jugar los play off por una plaza en la liguilla y se fugó de la zona del descenso.

El «Chancho» Benelli (inevitable el seudónimo), apeló a su sentido reflexivo. Escribió desde el corazón. No queda menos que compartirlo.

*********************

«Así como me ocurrió hace 20 años llegar al barrio Burton iniciando una nueva vida como terapia dirigir EL TANQUE en la Liga Agraria Este club con tantas falencias estos jugadores con tantas historias de vida de sacrificio y necesidades te seducen el

Cómo no aprender de a poquito a poquito amar estos colores .El celeste y blanco, parecidas a Los Pumas, la del Comercial, la de la Agraria, la del presente hoy. La que un dia 4 o 5 botijas tuvieron la inquietud… y si hacemos un cuadro para jugar el comercial *???? estaría bueno ¿ qué nombre le ponemos ???empecemos a tirar nombres. Uno dice *vamos a sentarnos en otro lugar porque este TANQUE me está salpicando todo (estaban sentados debajo del tanque de la placita ) y ahí comienza la historia …ok ok EL TANQUE estamos de acuerdo ??ahora cómo hacemos para comprar equipos?.. tiren ideas Juguemos un campeonato de esos de verano por plata dos para salir campeones, correr por todo el barrio al hombre que tenía la plata viajar a Concordia allí los equipos están más baratos. La de los Pumas estaba en oferta historia de los humildes primeros pasos de este club Hoy jugó en su casa con el DT y jugadores más profesionales del fútbol salteño, contra el equipo más grande de Salto con marcadas diferencias abismales Con un grupo de carapeladas que no los conoce nadie, dio una lección del SI SE PUEDE Cómo no enamorarte de este equipo, cómo no seducirte, cómo no hacerte hincha Estoy super contento El Tanque está luchando para quedar en la A y pasito a pasito vamos logrando el objetivo .Vamos q se puede .