Por problemas de salud y económicos, “se me hace muy difícil de superar el día a día”, sostiene

La joven Lucía Montero necesita ayuda

Hace poco más de un año y un mes (fue el 21 de enero de 2021 para ser exactos), la joven Lucía Montero pedía ayuda a la población a través de EL PUEBLO, y hoy vuelve a hacerlo. En aquella oportunidad contaba Lucía: «nací con hipoxia cerebral por parto demorado, con secuelas a nivel del hemisferio derecho, quedando con problemas de motricidad y al hablar; además soy celíaca y tengo una hernia de disco, y hace cuatro meses que no puedo caminar». En cuanto a las atenciones médicas recibidas en el transcurso de su vida, decía en aquel momento: «atención médica tuve solo en el Centro del Prematuro, muy poco tiempo, cuando nací; después no tuve tratamientos».



La situación de Lucía es realmente muy complicada y no solamente en la salud, también en lo económico. Ha recibido algunas ayudas a través de particulares, por ejemplo se le consiguió a fin de año el permiso para vender la pirotecnia con cantidad de decibeles autorizada, pero en líneas generales no ha habido muchos cambios. Sobre todo su salud continúa muy deteriorada, la atención que recibe en tal sentido -según entiende- no es buena y además, no logra obtener ayuda del Estado, como alguna pensión, pese a reiterados intentos. Días pasados la joven volvió a comunicarse con este diario y sostuvo: “hoy quisiera sacar nuevamente, y todas las veces que me lo permitan, el tema mío a la luz”. Inmediatamente narró buena parte de su vida; estos son algunos pasajes: “En el trascurso de mi vida superé mucho obstáculos y caídas; uno no elige ser así en la vida, la vida me eligió este camino en el que se me hace muy difícil de superar el día a día… Con el tiempo descubrí que el don mío era estudiar y jugar, y triunfar en la carrera del fútbol, en el trascurso del tiempo todo iba bien, pasaron ocho años de jugar al fútbol y ya iba en 5° año (de Secundaria) cuando empieza toda mi tragedia… En 2016 empezó con un dolor en la ingle derecha, consultas tras consultas médicas fue agarrando toda la pierna derecha, siendo que al día de hoy no camino por mis propios medios (se desplaza en silla de ruedas)…Hace seis años y no puedo retomar mi vida, tengo una vida súper limitada en todos los aspectos, laboral, social… Un diagnóstico después de cuatro años, o sea hace dos años, indica que tengo lesión en el nervio periférico. Siendo así, ASSE no hace nada, BPS por 13 puntitos me niega una pensión. Y la vida mía se volvió un desastre, hace dos años soy celíaca, ya no hay motivación ni inspiración en mí, vivo con culpa, con miedo a ASSE por sus malos tratos, o sea miedo de ir a un lugar público…Cuento esto a diario EL PUEBLO porque está muy inserto en todos los aspectos y sentidos de Salto, y espero una palabra de aliento, donaciones, y deseo que a nadie le toque pasar por este sufrimiento, que a nadie se le corte su inspiración por un dolor…Después está todo lo otro, todos los que se alejaron de mí; uno no elige el camino, te toca y bueno, también siempre recordaré los lindos sueños que tenía por cumplir y quedaron a mitad de camino”. Para quienes puedan y deseen ayudarla de alguna forma, Lucía deja su número de celular: 097 839 303.