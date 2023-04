Por paro del sindicato, tirar leche «es una posibilidad», dijo directivo de Conaprole

El vocal del Directorio de la cooperativa, Daniel Labor-de, afirmó que la demora en la carga de los camiones afecta la calidad del producto.

La medida tomada por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) en la Planta 8, ubicada en Villa Rodríguez, ha generado demoras en la entrega de le-che y hay cola de camiones cisterna sin poder cargar más de 3,2 millones de litros del insumo. En diálogo con Montevideo Portal, el vocal del Directorio de Conaprole, Daniel Laborde, comentó que la situación «está al límite» y que, aunque hasta ahora no habido que tirar leche, «es una posibilidad».

«El atraso implica que la posibilidad de tirar leche siempre exista. Siempre se cuida este aspecto a la hora de tomar medidas, pero siempre están al límite. Además, lo que no está bueno es que [la] leche esté mucho tiempo en lo silos. No está bueno desde el punto de vista de la calidad de los productos y de la leche misma», detalló Laborde.

Actualmente, la remisión a Conaprole por parte de los tamberos ascienden 3,2 millones diarios, 2% superior al promedio de 2022, a pesar del impacto de la sequía; según Laborde, la estimación de la empresa es que los producto-res que remiten a las plantas de la cooperativa tuvieron pérdidas de US$ 80 millones y todo el sector lácteo de US$ 130 millones.

El conflicto

El conflicto entre trabajado-res y empresa se originó por la instalación de una nueva envasadora en esa planta, que pasará a requerir de menos trabajadores para funcionar con eficiencia.

Conaprole hizo una inversión en una máquina UHT que procesa leche ultrapasteurizada con el fin de abastecer el mercado interno, pero sobre todo apostando a la exportación, en particular a México. Según Conaprole, con esa máquina se puede abastecer la demanda interna con un solo turno, pero además el padrón para el correcto fun

cionamiento de esa envasa-dora establecido por la em-presa fabricante (Tetra Pak) es que funcione en dos turnos y con 22 personas, cuando hoy para la misma tarea se requieren 34 trabajadores.

Ante esta situación, el planteo del Directorio de Conaprole es la redistribución del perso-nal excedente a otras áreas de la cooperativa, unos 12 trabajadores.



En un comunicado difundido este domingo por AOEC, el sindicato expresó que «Conaprole no debe innovar ni imponer nuevas formas de trabajo (reducción de la tercera parte del padrón y cambios de como realizar las tareas) y debe mantener las mismas condiciones laborales que hasta el día de la fecha se han implementado».

«Rechazamos por tanto los cambios organizacionales y de horarios anunciados por Conaprole a partir del lunes 17 de abril, ignorando las negociaciones e inclusive la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]», expresó AOEC. Está prevista para este jueves una nueva reunión tripartita. En primera instancia, el MTSS propuso que se trabaje una semana con los 34 trabajado-res y otra semana de la forma que quiere implementar la empresa, con 22 trabajado-res.

El sindicato de trabajadores anunció asambleas con paros de dos horas por turno en Rodríguez este domingo y este lunes, y un paro de 24 horas en la planta a partir de los turnos de la noche del lunes 17 de abril.