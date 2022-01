¿Por lo que pasó con River, se queda?

A Gabriel de Souza lo tienen en la mira

Es la frase para rescatar de GABRIEL DE SOUZA a EL PUEBLO. El mismo «Gaby» que el 26 de noviembre se metió en la historia: porque fueron tres goles suyos a Universitario jugando por el partido de arranque en la zona de play off, siendo un paso más para la ilusión de permanencia en la «A». Después llegaría el 1 a 0. Seis puntos en seis y el avance a la liguilla.Pero aquel partido, marcó la notable influencia del artiguense, con los tres goles a su cuenta.No hubo desde el diario y a la distancia con el delantero central, objetivo de ahondar en el tema. Para Gabriel y familia la prioridad es la salud de su padre y las energías en esa dirección. Por eso el fútbol, en un plano secundario. Sin decisión por ahora. Pero eso de «la opción es quedarme», parece ser algo más que una señal. UN AZOTE COMO ÉL La temporada que pasó fue revelando un hecho concreto: las complejidades ofensivas en más de un equipo. El vacío de goleadores fue cosa concreta. Por eso es que el nombre de GABRIEL DE SOUZA está en la mira de más de un club de la «A», alguno de ellos de notoria resonancia en los últimos años. Un hecho no es menor: De Souza es dueño de su pase. Puede manejarlo.Se va o se queda en River Plate. No pocos jugadores del plantel plantearon el deseo abierto, «para que nos quedemos todos y volverlo a River a la «A».Las dudas por dos: el «Gaby» y Agustín Acevedo. Mientras el futuro de Alan «Tiki» Aranda, parece proyectado al sur del país. En River no faltan ilusiones para que los dos goleadores se queden.Pero en el caso de Gabriel de Souza, «están haciendo fila por él».