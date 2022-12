n la tarde del viernes conversaba con una persona sobre el Mundial que había hecho Uruguay, tres partidos y ya quedamos eliminados, y esta persona me decía: “¿Y qué querés?, el Uruguay es así…”.¿ Así cómo?, le digo, y me responde: “una joda, una joda en todo es Uruguay”.

Entonces me quedé pensando y fui al diccionario a ver exactamente qué es una “joda”. Y el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) da dos acepciones:

1-Situación que es complicada, contradictoria en sí misma o que conlleva problemas de difícil solución. (Ejemplo: «quiero ser flexible, moderno, canchero, la joda es que además soy padre»).

2- Broma o chiste que se hace a una persona como diversión.

Y después, me quedé pensando que en verdad en este país hay varias cosas que coinciden con las dos acepciones que brinda la RAE sobre la palabra “joda”.

Por un lado es una “situación complicada, contradictoria en sí misma” si usted piensa, por ejemplo, que un tipo acá en Salto abusaba sexualmente de su nieta de 3 años, lo confesó ante la Justicia, pero la joda es que las leyes le permiten con dos años y unos meses nomás de prisión ya darse por pagado el delito.

En cuanto a la segunda acepción, joda como sinónimo de “chiste o broma”, por ejemplo cuando uno recuerda (como ya lo escribíamos hace unos días) que que desde la oficina de Investigaciones de Jefatura de Policía robaron, y hace 4 años y nadie sabe nada.

Pero es también así este país si usted piensa por ejemplo, que ningún gobierno fue nunca capaz de darle un aguinaldo a los jubilados y pensionistas. Pero sí los tienen al rayo del sol haciendo cola para pedir el préstamos de fin de año.

Es una joda cuando usted piensa en el caso Astesiano, tan famoso últimamente. Y toda la mafia que está saltando que hay detrás.

Pero ¿sabe lo que pasa? Que para mejorar, tenemos que unirnos los uruguayos. No tratar de arrimar agua solo para un molino. Quiero decir, no tratar de hacer política partidaria con todo. Hay que ver las cosas más objetivamente en ese sentido.

Fíjese usted que yo lo escucho al Presidente Lacalle Pou y dice que “están dando manija” con esto de Astesiano. Y del otro lado se dice: “no, no es manija, hay una mafia ahí”. Y confieso que para mí, las dos campanas tienen razón.

Sobre el Presidente pesa una gran responsabilidad, que él no puede ni debe eludir, que es haber nombrado a este tal Astesiano y colocarlo en ese lugar sabiendo lo que era, porque a mí no me hace creer que no sabía quién era. Y por el otro lado tiene razón cuando dicen que desde la oposición se aprovecha para hacer leña del árbol caído y querer imponer el relato de que todo quien rodee a Lacalle es un mafioso, un delincuente, etc. etc.

¿Y sabe por qué además le digo que hay que unirse? Porque esta banda mafiosa que ahora se está desbaratando no empezó a operar el 1° de marzo de 2020 cuando empezó este gobierno. Todo eso de los pasaportes, de facilitar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, empezó por lo menos en el año 2013.

Y que yo sepa, hasta el momento, el único funcionario de nuestro Estado imputado por esta causa es un hombre que ingresó a Cancillería en el año 2011, siendo nombrado Cónsul en Moscú durante las últimas dos administraciones del Frente Amplio. Hace unos días se supo sobre este primer funcionario imputado por la causa de adulteración de documentos para emitir pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.

Ese hombre se llama Stéfano Di Conza e ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2013. Se le imputaron 14 delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con 14 delitos de suposición de estado civil. De acuerdo a lo relatado por la fiscal, Di Conza intervino en 77 expedientes de 2013 a 2018. En cinco de ellos, se detectaron 11 inscripciones adulteradas.

Es todo una joda, ¿no?

El funcionario Di Conza, ingresó al servicio exterior muy jovencito, 24 años tenía cuando fue designado como vicecónsul en Rusia (setiembre de 2013); y no lo digo yo, eso está en una resolución firmada por Danilo Astori. En noviembre asumió funciones y culminó a finales de 2018, a raíz de una licencia sin goce de sueldo que terminó en febrero de 2021.

Con esto quiero decir que hay una corrupción tremenda y ya la había, y si no cambiamos nosotros los ciudadanos (por ejemplo cuando vamos a votar cada 5 años), la va a seguir habiendo. Lo que pasa que claro, al partido que hoy gobierna le sirve enfatizar en que este funcionario ya estaba desde antes, y a la oposición le sirve hacer creer que esta corrupción es de ahora.

Cuestiones de intereses de cada uno, como le decía, de arrimar agua para su molino. La corrupción en la política existió siempre. Lamentablemente, por supuesto.

La fiscal Gabriela Fossati dijo que el primer caso documentado de adulteración de documentos para darle pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos es del año 2013, aunque la banda delincuencial se consolidó varios años antes, en 2009. Ese año, el ruso Alexey Slivaev, otro de los imputados por el caso, fundó la web “Urugvai” , que vendía documentos y asistencia de todo tipo a ciudadanos rusos. Este hombre, que se instaló en nuestro país con su familia en 2008, ofrecía una carpeta de beneficios amplísima: “…servicios en el territorio de la federación de Rusia; legalización de los documentos; reunión en el aeropuerto; alojamiento; servicios de intermediación en una agencia de inmigración; provisión de un intérprete; y legalización de los documentos en instituciones oficiales de Montevideo” .

Y era un mafioso. Y el gobierno que estaba en ese momento, ¿qué hizo al respecto? Nada.

La misma fiscal dijo además: “Hay dos realidades: todo lo que se sabe es porque lo investigué yo con mi equipo. En dos meses. La única institución que ha colaborado y se ha manifestado preocupada es Presidencia […] hay una obsesión en pretender que yo ubique responsabilidades en Presidencia […] Hay una obsesión en que señale a gente que no está señalada como responsable […] Hay una obsesión en que yo afecte derechos de gente que tiene un rol muy importante…”.

Por eso yo me pregunto qué hizo el gobierno anterior que recién ahora, este gobierno tiene que destapar todo esto. Pero claro, como le dije, yo tampoco defiendo a este Presidente, en este caso no, de ninguna manera, porque todo se destapó a raíz del arresto y posterior peritaje del celular de Alejandro Astesiano, a quien Lacalle Pou puso ahí y es responsable por ello.

En fin…empezamos este artículo hablando de fútbol… Y el fútbol y la política son cada vez más parecidos. Quedamos eliminados de entrada nomás en el Mundial y no es casualidad que el país esté atravesando por toda esta ola de corrupción, no de ahora, desde hace años. Yo soy de los que cree que un campeón del mundo en fútbol, es un país que está bien en su economía, en su educación, en la sociedad en general. Estoy convencido de ello.

Lo he dicho mil veces (y como hincha de Peñarol que soy): para mí Peñarol no ganaba el último quinquenio si el Presidente de la República no era Sanguinetti. Y le doy un ejemplo más, cuando el país fue realmente próspero, y se le llegó a llamar “país de las vacas gordas” y hasta “la Suiza de América” (gobierno de Luis Batlle Berres), ¿cómo nos fue en el fútbol? Salimos campeones del mundo en Maracaná.

Así que capaz tiene razón este hombre con el que yo hablaba el viernes, mientras todo siga siendo una joda, a lo sumo nos tendremos que conformar con que hace 12 años salimos 4tos. en un Mundial. Y enseguida ganamos la Copa América, y listo, nada más.