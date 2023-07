Por lo menos inoportunas

No se trata tanto de “que dijo”, ni “cuando” lo dijo, sino de la representatividad que investía en ese momento quien así se expresó.

Se trata de la senadora que encabeza la lista de senadores del gobierno nacional y ocupaba la presidencia de la república en esos momentos, porque la Constitución así lo establece. En circunstancias en que tanto el Presidente de la República, como la vicepresidente, están ausentes del país.

Lo más grave de todo es que precisamente la vicepresidente, se hallaba en momentos de los dichos aludidos en el país “ofendido”.

Hemos escuchado todo tipo de versiones y sin ninguna duda que la oposición trata de sacar provecho de este “error” del oficialismo.

Para nosotros, se trata de un hecho que para nada va con la libertad de prensa, es decir en nada la afecta. Cada uruguayo puede pensar lo que quiera e incluso publicar lo que quiera haciéndose responsable por supuesto.

Es cuestión de interpretación, de posicionamiento y no está para nada prohibido. Seguramente si la senadora hubiera dicho lo mismo pero en otra circunstancia, cuando no investía la representación que tenía en esos momentos, la trascendencia sería otra, mucho menor y la “ofensa” también sería considerada menor.

Pero seguramente esas afirmaciones de un país democrático, hechas en momentos en que precisamente se celebran elecciones allí, adquieren una trascendencia inusual. No ya para el electorado del país aludido que no creemos que siquiera llegue a enterarse de lo que aquí se dijo, sino para el país emisor, donde se mira con lupa y se politiza absolutamente todo.

Hecha esta interpretación, creemos que el mayor perjuicio fue para la propia senadora que por lo menos fue inoportuna. No tiene por que saberlo, pero la cuestión es que el mundo político dice muchas veces, lo que el mundo comercial ignora de ex profeso.

Para muestra basta un botón. Uruguay ha encarado una tenaz lucha por el TLC (Tratado de Libre Comercio) con China, un gobierno marxista, que siquiera ha dado explicaciones convincentes de la matanza de miles de estudiantes de la plaza de Tiananmen, hecho registrado casi 35 años atrás (15 de abril al 4 de junio de 1989).

No nos sorprende la opinión de la senadora con respecto a España, porque también tenemos muchos reparos sobre algunas actitudes de otras épocas, pero consideramos que no se puede obviar jamás la ocasión y sobre todo la investidura de quien lo dice.

No olvidemos aquella máxima que escuchamos tantas veces de boca de nuestros mayores: “el hombre es esclavo de las palabras que dice y dueño de las que calla”.

A.R.D.