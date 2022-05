Proclama del PIT CNT en el Día de los Trabajadores

En una mañana soleada y otoñal, se llevó a cabo el acto central del Plenario Intersindical de Trabajadores de Salto en la Plaza 1° de Mayo, donde Susana Seijas por la Comisión de Derechos Humanos, Oscar Larrosa (secretario general) y Romina Espinosa Presidenta del Plenario Departamental del PIT CNT, fueron los encargados de llevar adelante la parte oratoria del acto, que EL PUEBLO reproduce algunos fragmentos.

“NO HAY LUGAR PARA LA INDIFERENCIA”

“Un nuevo 1° de mayo nos convoca –comenzó diciendo Seijas- para seguir alzando nuestras banderas de lucha, por la unidad de quienes movemos la rueda, por trabajo, por salario, contra el hambre y la carestía, en defensa de la seguridad social, por verdad y justicia”.

“Nuevamente hoy, como todos los 1° de mayo, reivindicamos los derechos humanos en un contexto duro con un gobierno que no nos respeta cuando coarta libertades, cuando reprime, cuando criminaliza la libertad de expresión. Estamos en un contexto de arbitrariedad, represión, de favorecimiento a los más poderosos”.

“A lo largo de la historia, los pueblos del mundo fuimos descubriendo y proclamando determinados valores y principios que son y deben ser la guía de convivencia humana en todo momento y lugar. Son valores y principios que de respetarse y cumplirse permitirán que todas las personas vivamos en paz, sin pobreza y con felicidad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y justicia, exigimos que se continúe con la búsqueda de nuestras compañeras y compañeros víctimas del terrorismo de Estado. Reclamamos el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en los Crímenes de Lesa Humanidad, el cumplimiento de la ley y de los Sitios de la Memoria. Rechazamos enfáticamente el proyecto de ley de prisión domiciliaria para los terroristas de Estado. Repudiamos el relato que se intenta instalar de que son presos políticos y unos pobres viejitos. Son asesinos, torturadores, responsables de la muerte y desaparición de cientos de uruguayos, su lugar es la cárcel y allí deben quedar”.

“Debemos seguir trabajando para erradicar la violencia contra la mujer, contra la pobreza, defender al más vulnerable para cerrar las brechas en todos los ámbitos para derribar las barreras culturales que limitan nuestras posibilidades para garantizar nuestros plenos derechos como seres humanos sin importar nuestra condición social”.

“Al decir, y parafraseando a Benazir Bhutto, hoy en día en la lucha por la liberación no hay cabida para los que no toman partido, no hay lugar para la indiferencia”.

CONDICIONES DE VIDA RESENTIDAS

Por su parte, Larrosa puso énfasis en los aspectos económicos que vive el país. “La crisis económica provocada por la pandemia durante el año 2020, conjuntamente con una política económica que priorizó la reducción del déficit fiscal, ha deteriorado los principales indicadores económicos sociales durante ese año. No solamente la economía se contrajo más de 6 puntos, sino que se perdieron miles de puestos de trabajo, cayó el salario real, y se incrementaron los niveles de pobreza”.

“En consecuencia, las condiciones de vida, el bienestar de la mayor parte de los uruguayos se vio resentidas. Durante 2021, la economía creció y se recuperó la actividad hasta ubicarse prácticamente en los niveles de pre pandemia; sin embargo, el salario real siguió cayendo, arrastrando consigo las pasividades y afectando negativamente el ingreso de los hogares, los que todavía se encuentran bastante por debajo de los niveles pre crisis a pesar de los mejores registros del nivel de empleo. Todo indica que este escenario continuará durante este año en que el salario real no comenzará la comprometida recuperación, y puede llegar incluso a caer dependiendo de la evolución de los precios mientras que oficialmente se espera un crecimiento del 3,8% del PBI”.

“LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEBEN SEGUIR SIENDO MUNICIPALES”

Cerró la parte oratoria la Presidenta del PIT CNT local. “Defendemos los servicios del Estado, sean a nivel nacional o departamental. Los trabajadores municipales rechazamos este intento privatizador de la Intendencia de Salto bajo la figura de la concesión que no es más que una privatización solapada. Los servicios municipales deben seguir siendo municipales y llevados adelante por municipales, pero para poder dar un servicio de calidad, es necesario más y mejor inversión, planificación y gestión. Los trabajadores no somos responsables de la gestión o de la falta de la misma”.

“En un departamento con un 12,3% de desempleo, con más de 7 mil personas comiendo de ollas populares o comedores, entendemos que es necesario dejarse de tanto anuncio y unir fuerzas para trabajar en conjunto en la búsqueda de oportunidades y transformación del mercado de trabajo. Ratificamos la necesidad de convocar a una mesa de diálogo por el empleo, con una amplia participación de los actores involucrados”, dijo en su parte medular.