Hoy es el «Día del Niño por Nacer»

Hoy 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer. «Es un día en el que se pretende reivindicar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural» comenzó diciendo la Ingeniera Alexandra Bozzo al conversar con EL PUEBLO.

Bozzo es una de las principales referentes en Salto de los grupos «Pro Vida», que desde hace varios años vienen trabajando en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. De hecho en la tardecita de hoy habrá una concentración en Plaza Artigas entre las 18 y las 20 horas.

Aquí parte de lo medular del diálogo:

-Un año más que ustedes pretenden que este día no pase inadvertido, ¿con qué objetivos lo hacen?

Queremos rescatar la importancia de promover el valor fundamental de la vida, el derecho humano sobre el cual se cimientan todos los otros derechos. Hay cifras que son escalofriantes relacionadas con la libre disposición del derecho a la vida dado por el aborto.

-Hablemos de esas cifras…

Desde la despenalización del aborto en el Uruguay a través de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre los años 2013 y 2020, ya son más de 75.000 bebés que no han podido llegar a nacer. Dicha ley ha facilitado enormemente la realización del aborto, ya que el 99,9% de las mujeres abortan por propia voluntad, por cualquier motivo, y solamente el 0,1%, lo hace por anomalías, violación, anomalías fetales, etc. Por otra parte, los abortos ilegales se siguen realizando, muchas veces por vergüenza de las madres, de abortar en centros de salud, donde hay una mayor exposición.

En cuanto al diagnóstico prenatal y discapacidad, hay que decir que más del 90 por ciento de los diagnósticos con Síndrome de Down son abortados, estas son cifras internacionales.

En Uruguay somos una población envejecida, si no hay niños no hay futuro para la patria, si una nación no deja nacer a sus hijos, ¿qué futuro le sobrevendrá?

-Hay sin embargo quienes dicen que «abortar es un derecho», ¿qué responden ustedes?

El derecho al aborto, no es un derecho humano.

El aborto elimina la vida de un niño, deja heridas profundas en la madre durante toda la vida, y afecta la integridad de la familia.

Una sociedad en la cual se despenaliza el aborto, es una sociedad deshumanizada, injusta, violenta.

Ninguna mamá que aborta es feliz.

El vínculo que se produce entre una madre embarazada y su hijo, es un vínculo biológico muy fuerte, cuando se decide interrumpirlo, tarde o temprano llegan las consecuencias.



-¿Qué consecuencias por ejemplo?

Sensación de vacío, tristeza, amargura, pesadillas, la madre recuerda permanentemente la fecha en que se realizó el aborto y la fecha del parto.

Hoy en día, a pesar de que las madres son asistidas por prestadores de salud, nos encontramos con muchos testimonios de mujeres que no fueron asesoradas debidamente acerca de lo que implica realizarse un aborto.

Parece que se planteara como hacer un trámite.

Si bien la realidad de un embarazo no planificado puede ser muy difícil, nunca justifica la muerte de nadie, menos aún de la vida de un hijo indefenso e inocente que viene en camino.

-Otro de los argumentos que manejan quienes defienden el aborto, es que aún después de la gestación, no hay vida hasta determinado tiempo, ¿qué opinión tienen sobre eso?

Muchas veces se nos quiere adormecer la conciencia con diferentes afirmaciones como: «no hay vida hasta las doce semanas», «no es un embrión, es un conjunto de células», «la mujer tiene derecho sobre su cuerpo»… Pero todos sabemos que desde el momento de la concepción hay vida, la cual es única e irrepetible y es una vida independiente de la vida de la madre aunque se encuentre en su propio cuerpo.

En el Uruguay hasta la semana 12 de gestación, el aborto es legal, ¿antes de la semana 12 no existe vida? Es por estas razones que este viernes 25 de marzo, queremos que sea un día de sensibilización y concientización.

Que se entienda que el aborto nunca es la solución, y que la vida está en tus manos.