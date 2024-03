Por el dengue, la venta de repelentes se disparó un 63% en los últimos días

La alta circulación de mosquitos y el aumento de las infecciones generaron un incremento en las ventas.

La venta de repelentes contra insectos se disparó un 63% durante la tercera semana de marzo producto de la alta circulación de mosquitos y el aumento de los casos de dengue, algo que generó un incremento sustancial en las ventas del producto.

Según datos recientes proporcionados por la empresa tecnológica Scanntech, durante la tercera semana del corriente mes las ventas de repelentes treparon un 63% a nivel interanual cuando se lo compara con el mismo período del año pasado.

Luego de lo que fueron las intensas lluvias de los últimos días, los uruguayos se volcaron masivamente a la compra del producto, cuyas ventas crecieron en un 702% el pasado domingo 24, mientras que ya habían sido de un 273% el 22 de marzo y de un 250% el 23 del mismo mes.

A nivel geográfico, el Municipio CH de Montevideo tuvo el mayor crecimiento de ventas durante ese período, luego de que las mismas treparan 150,2%.

Por otro lado, en enero y febrero ya las ventas de repelente habían trepado un 31% y un 51% respectivamente en la comparativa interanual frente a los datos del año anterior.

«El repelente no evita que los mosquitos nos piquen»

El médico y docente de farmacología Stéfano Fabbiani, explicó a Subrayado que «El repelente repele, pero no evita que (los mosquitos) nos piquen», ya que su función es la de alterar el olor del usuario, así como alterar los receptores de estos insectos.

«En función de cada persona nosotros respondemos más o menos a esos repelentes», señaló Fabbiani, quien añadió que los seres humanos tenemos «condicionantes o factores que predispone que los mosquitos piquen más a una persona y menos a otra».

Asimismo, el especialista advirtió que el producto no debe «aplicarse en exceso» a pesar de la actual «invasión de mosquitos» y que «hasta tres veces» es suficiente para darle un uso eficaz. «En población pediátrica no se recomiendan concentraciones tan altas, sino que se recomiendan alrededor de un 10%, y a partir de 12 años no más de una (aplicación) o hasta dos veces si es necesario», puntualizó al respecto.

