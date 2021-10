De Ferro y El Tanque a S. Uruguay-Ceibal

Los dos partidos de esta noche, son partidos pendientes de la primera fecha, cuando Ferro Carril, Universitario y Ceibal afrontaban la Copa de Clubes de OFI. Tras cartón, semanas atrás se intentó la disputa del doblete, Ferro Carril y El Tanque solo pudieron jugar 31 minutos y después se vino la tormenta. Ruben Ferreira decretó la suspensión y en paralelo, la decisión de no jugar Ceibal-Salto Uruguay.



Por lo tanto, todo para hoy. Y los cuatro saben lo que está en juego, desde el momento que el Campeonato Apertura avanza y ya es menos lo que falta, a tal punto que, entre sábado y domingo, en escena la octava fecha.

Lo de hoy, pasa por el meridiano de una pregunta puntual: ¿por dónde se pasa el llegar a los tres puntos en cada caso, si es que la victoria es el objetivo del que no se renuncia?

¿Sobre la base de qué argumentos, en un campeonato que «se va apretando» y el oxígeno falta en la tabla, mientras acuden a la condición de protagonistas, algunos que no figuraban en la especulación?

Uno de ellos es El Tanque, auténtica revelación, por resultados y contenido de fútbol. De última, la imposición ante Sud América. Magia de Roger Galeano y sintonía general, mientras en Ferro será la vuelta de Javier Vargas, después de un partido al margen por suspensión.

Evolución de la franja y ante River Plate, logró expulsar más de una duda acumulada y localizó un terminante 3 a 1. Mientras de fondo, el Salto Uruguay declinando, con un punto rescatado sobre los últimos 12 jugados, mientras Ceibal «va acomodando el cuerpo», llegando después del 2 a 1 ante Nacional. El hecho es que los dos partidos pintan para contemplar ambiciones. Por lo menos de un fútbol que no sepa tanto de encerramientos. Ser libre para crear…y con eficacia incluída.