Políticos y partidos cultivan sus flores pensando en el 2024

El jardín de las estrategias

En el año 2024, en principio, y sin olvidarnos en el año 2025, Uruguay respirará campaña electoral, por todos sus poros.

Claro que las más importantes, por lo que se elige, son las del 2024, divididas en Internas, Nacionales, y eventualmente, Balotaje.

Las Internas eligen candidatos, las Nacionales, Parlamento (y con mucha suerte, Presidente), y el balotaje, cuando es necesario, a quien nos gobernará en los cinco años siguientes.

Si decimos que en este año 2023 hay una atmosfera cargada de campaña electoral, nos vamos a encontrar con quienes lo niegan, con un: “Estamos lejos todavía, falta mucho”, pero se recorren el país de punta a punta, o los barrios y pueblos del interior del departamento si son políticos locales, hablando del año que viene.

Están los que dicen: “Lo primero es el programa, en eso estamos, y sobretodo; escuchando a la gente”.

Y no faltan los que dicen: “Si el Partido me lo propone, acepto la responsabilidad de ser candidato, y si no, iré en el lugar que me pidan”.

Con los políticos en la calle, algo innegable, es que están en pleno despliegue, las estrategias de campaña electoral buscando posicionar al candidato o al partido político, más aquí o más allá de encuestas que pululan y en las que varían los porcentajes, a favor o en contra de uno u otro candidato, de uno u otro partido, con la gran coincidencia de todas de: “si las elecciones fueran el próximo domingo”. Todos saben, que no serán el próximo domingo, por eso al mes siguiente y al otro y al otro, aparecen nuevas encuestas, con variantes que a veces llevan a pensar, “pero, que cambiantes somos los uruguayos” y no faltan los que dicen, “a mi nunca me encuestaron en la vida”-

EL LARGO CAMINO A LAS INTERNAS

Una cosa es cierta, no están todos los candidatos en la grilla de partida, pero si ya hay varios en las gateras. La gran pregunta que todos se hacen es la de ¿continuará gobernando la coalición o ganará el Frente Amplio?, y eso hasta noviembre del año que viene, no lo sabremos. Lo que si hay que tener presente es que cada campaña electoral es única e irrepetible. Las razones son muchas, pero, los nombres nuevos y sus propuestas distintas o los candidatos que repiten y lo hacen con propuestas recicladas pueden modificar la decisión de los votantes.

Hoy, transitando este año 2023 candidatos y partidos empiezan a encasillar a sus futuros votantes en cinco rubros principales: edad, género, ubicación, situación económica y consumo de redes. Desde luego que no se deja de lado, la tradición familiar, las fidelidades a los partidos más allá de las candidaturas, para algunos el votar “ a una heladera”, sigue vigente, y eso se da en todos los partidos.

LOS QUE YA SE PRUEBAN EL TRAJE DE CANDIDATOS

Desde que asumió el actual gobierno se hizo vox populi que el candidato del sector de Lacalle Pou sería el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado y ya trabajan muchas listas para que eso ocurra. Las encuestas le dan bien, todos saben que es una candidatura fuerte, de esas que pueden estar definiendo en noviembre 2024.

En los últimos meses surgió con fuerzas la candidatura de Laura Raffo en el Partido Nacional, colegas que estuvieron en la conferencia de prensa dada en Salto, pudieron comprobar que al término de la misma, Raffo recibió a salteños que fueron a escucharla, y realmente fue un alto número de ciudadanos, no habitual en estos comienzos de campaña. Se sabe que esto se ha dado en otros lugares también.

Está claro que Raffo será un rival muy duro para Delgado en las Internas. Pero, los blancos saben que con dos candidaturas fuertes van a movilizar mucha gente en junio 24.

El tercero en discordia es Jorge Gandini que intentará hacer una buena elección con el wilsonismo como bandera.

Los blancos aguardan también por Sartori, si repite candidatura o se pliega algún sector. Por Javier Garcia que con su Espacio 40 sumó al sector Mejor País, también conocido como el “Grupo de los Intendentes”. Y quien siempre participa, Sergio Abreu.

Por el lado del Frente Amplio, la polarización entre Carolina Cosse y Yamandú Orsi se lleva la mayoría de las miradas frenteamplistas.

En este tramo, y según las encuestas, la delantera la toma el intendente de Canelones, Orsi, pero, la Intendente de Montevideo, sumó al PCU y en los últimos días al Partido Socialista con lo que se gana una militancia poca veces igualable a la hora de trabajar, por lo que será un cabeza a cabeza hasta la misma meta.

Los sectores de centro izquierda del FA con la candidatura de Mario Bergara quedaron relegados a una tercera posición, muy distantes, casi sin chance. Pero hablando de estrategias, la de Bergara y las agrupaciones que le siguen es la de formar una fuerte línea al Senado, es decir piensan ir a las Internas para consolidarse, pero el objetivo es octubre para alcanzar una fuerte bancada parlamentaria.

Y está la candidatura del actual intendente de Salto, Andrés Lima, con una estrategia parecida a la de Bergara, llegar al Senado con votos propios. Y si bien, por ahora, marca poco en las encuestas, Lima viene haciendo un trabajo de hormiga, y en ese sentido se mueve como pez en el agua, porque esa ha sido su estrategia siempre. Recorre permanentemente todo el país, y no hay dudas que al final de las Internas dará mas de una sorpresa. Tiene receptividad en el interior, suma caudillos y agrupaciones, muchos junta votos por todos lados, y eso cuando se abran las urnas…

Lima se está metiendo en territorios tanto de Cosse como de Orsi, en los barrios más populares de Montevideo, como el Cerro, La Teja y en asentamientos. En sus redes sociales pueden verse fotos de “Bienvenido Andrés”, “Bienvenido Intendente Lima”, en lugares muy humildes de la capital.

Off de récord, del cerno del limismo dicen que medio en serio, medio en broma, en un asado con Cosse, la Intendente capitalina habría dicho que si Andrés le sacaba votos a Orsi en el interior, no lo vería mal como su futuro Vicepresidente…¿será?.

Otro candidato, ya definido es el actual senador Guido Mannini Rios por Cabildo Abierto. La estrategia de CA es la de definir un compañero/a de fórmula para Mannini y la de consolidar agrupaciones en cada departamento. La idea de Cabildo Abierto, si falla la propuesta al ex Ministro Daniel Salinas, es llevar como vice a quien lidere a la agrupación política que saque mas votos en las Internas, incluida la de su esposa Irene Moreira.

El Partido Independiente es otro de los partidos que tiene su Interna definida, el actual Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, será, como siempre el candidato.

Los que aún no han resuelto nada, son los colorados. Se habla de varios posibles candidatos, como Tabaré Viera, Gabriel Gurmendez, Robert Silva, Andrés Ojeda, Adrián Peña, y no pierden las esperanzas de un sí de Pedro Bordaberry. El único que oficialmente se lanzó al ruedo es el diputado Gustavo Zubia con su sector Tercera Vía.

En fin, el panorama está así de cara al 2024, pero, esto es muy cambiante, y habrá que ver quien elabora mejor su estrategia electoral de cara a la Internas.