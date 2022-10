Polideportivo

Billar

Campeonato Individual de Casin en Centenario.

El Club Centenario organiza para los días 4,5 y 6 de noviembre un

Campeonato Individual de Casin con hándicap 10% por categoría.

Las inscripciones se pueden realizar a través del 097 458 074, el costo de la

misma es de $ 500.

Si es necesario comunica la organización por la cantidad de inscriptos se

terminará el día lunes 7 de noviembre.

Fútbol Sala

Se completa la 2ª fecha en ambas divisionales.

El futbol sala para hoy domingo 30 de octubre en el marco de la 2ª fecha de las

divisionales “A” y “B”:

Gimnasio de Ferro Carril

19:00 hs. River Plate vs Cerro (B)

21:00 hs. Palomar vs Sol de América (B)

Gimnasio de Universitario

19:00 hs. Universitario vs Dublín Central (A)

21:00 hs. San Isidro B vs Parque Solari (B)

Voleibol

Salteños juegan hoy en Paysandú.

Hoy domingo 30 de octubre el equipo de AVS A compite en la Liga Sanducera,

donde ya ha jugado varias fechas.

Para el venidero domingo 6 de noviembre hay varios jugadores salteños

involucrados en la Super Liga Uruguaya, certamen de máximo a nivel de clubes

en nuestro país.

En tanto que la actividad de la Copa de Oro, definición en masculino del otro

finalista entre Quebracho A y AVS A y el inicio de las finales en femenino entre

los equipos de Salto Uruguay y AVS A se jugaran el 13 de noviembre.