Policías de Salto recibieron importantes cursos de capacitación teóricos y prácticos

Días pasados, policías de Salto socios de SIFPOM-U (Sindicato Policial) recibieron un seminario de capacitación tanto teórica como práctica, con el objetivo de profesionalizar cada vez más su labor, dijeron a EL PUEBLO las fuentes consultadas.

La delegada en Salto del mencionado sindicato, Alejandra Alves, explicó que “la capacitación se hizo en la Escuela Departamental de Policía gracias al aporte de una parte de la Escuela por el Jefe, más donaciones del CETED (Centro de Entrenamiento y Tácticas Especiales de Defensa), la Cardiorrespiratoria Móvil Salto, muchas instituciones y personas hicieron donaciones para que esta capacitación se hiciera junto con el CETED. Hay instructores, como Hugo Alonso, que trabajan en Montevideo pero tanto a nivel nacional como internacional, porque trabajan en Colombia, Venezuela, México, por todos lados… Y se trataron de enfocar en los policías del interior, más que nada porque últimamente ha habido errores, y somos profesionales, por ende no puede haber esos errores. Entonces CETED se enfocó en los policías que ya tienen años de servicio, no en los aspirantes. Es para mejorar las estrategias”.

Estas prácticas incluyeron técnicas de inmovilizaciones, tácticas de esposamiento, ingreso en zonas de alto riesgo, etc.

Por otra parte, ya en lo teórico de la formación, dijo que “también estuvo el Dr. Andrés Ojeda, que gracias al Intendente que prestó la Casa de Gobierno, este sábado se realizó en dos instancias una capacitación para los funcionarios, más que nada acorde a que fuese una continuación de la capacitación física. Insisto, esto está orientado a no cometer errores, porque somos profesionales y debemos actuar como tales”.

Asimismo, ante la consulta al respecto reflexionó Alves: “hay cierto prejuicio de la sociedad en cuanto a que no se debería mostrar a la sociedad este tipo de estrategias, para que la delincuencia no las vea. Pero creemos que no es así, lo mostramos para que la sociedad vea que si hay errores, los policías quieren superarlos y trabajar profesionalmente. Quejas por ser el brazo represor del Estado, como se dice comúnmente, siempre vamos a tener, pero como auxiliares de la Justicia precisamente tratamos de trabajar de la forma más profesional posible”.