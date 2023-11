Policiales

Madre e hija discutieron con copas de por medio

Próximo a la hora 00:45 de ayer personal policial concurre a una vivienda ubicada en calle Juan H. Paiva por un problema familiar, en el lugar se entrevista con una femenina de 39 años de edad quien manifestó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su madre de 66 años de edad, en un momento comienzan a discutir y le solicita a su madre que se retire de su domicilio, desde la vía pública la femenina de 66 años de edad comienza arrojar piedras a la vivienda de la usuaria provocando daños en un ventanal. Se procedió a la detención de la femenina de 66 años de edad. Trabaja Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero.

Joven de 29 años responsable de un hurto de herramientas varias

Por información colectada por personal de Dirección de Investigaciones se procedió a la detención de un masculino de 29 años de edad quien no estaría ajeno al hurto de una garrafa en interior de casa de familia ocurrido 20 de octubre de 2023, hurto en interior de predio ocurrido 20 de octubre de 2023, hurto de herramientas varias en una obra en construcción ocurrido el 04 de noviembre del 2023 y el hurto de una columna de madera de 4 (cuatro) metros de largo ocurrido el 05 de noviembre del 2023. Culminadas las actuaciones en Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno de Salto, condenó a J.S.M.A. como autor responsable de tres delitos de Hurto, dos de ellos especialmente agravados en reiteración real e la pena de 18 (dieciocho) meses de prisión efectiva, con descuento de la preventiva sufrida. Se concede el beneficio de libertad a prueba (Ley 19,889) consistiendo sus obligaciones en: a) residencia en su domicilio denunciado; b) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la OSLA; c) Presentación en la seccional policial de su domicilio 1 (una) vez por semana sin permanencia, d) prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en ONG, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana y no podrán sobrepasar las 2 horas diarias, por el término de 4 (cuatro) meses. e) ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención.

Condenado por cinco delitos de hurto.

En el día de la fecha el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno dispuso: condenar a S.N.C. de 21 años de edad, como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado, en régimen de reiteración real, a la pena de catorce (14) meses de prisión.

Siniestros de transito.

Zorrilla de San Martín y Agraciada

Próximo a la hora 14:35 de ayer en calles Zorrilla de San Martín y Agraciada se registró un siniestro de tránsito entre un auto Suzuki Maruti conducido por una femenina mayor de edad y una bicicleta guiada por un menor de edad, como consecuencia del hecho resulto dicho ciclista lesionado. Acudió al lugar ambulancia de UCMS, donde el médico cargo asiste al menor, diagnosticando en forma primaria “Poli traumatizado leve”, alta en el lugar. Trabajo Brigada de Policía de Tránsito.

Luis Batlle Berres y Apolón de Mirbeck

A la hora 18:25 del jueves personal policial concurre a la intersección de las Avenidas Luis Batlle Berres y Apolón de Mirbeck por un siniestro de transito, en el lugar el conductor de la moto Yumbo GS 125c.c. de 18 años de edad y su acompañante de 16 años de edad circulaban por Avenida Apolón de Mirbeck al Oeste, al llegar al canalizador realizar giro en U para volver por Avda. Apolón al Este colisionan con un auto Fiat conducido por un masculino de 61 años de edad que circulaba por Apolón de de Este a Oeste resultando ambos lesionados. Acudió al lugar unidad de emergencia médica donde el médico cargo asiste a conductor del birrodado “ politraumatizado con heridas cortantes en miembro inferior derecho” a la menor de edad “politraumatizada con heridas cortantes en ambos miembros inferiores”, siendo ambos trasladados a emergencia de Hospital Regional Salto.

Su pareja de 34 años de edad en estado de ebriedad intentó incendiar el domicilio

A la hora 17:10 de ayer por intermedio del servicio de emergencia 911 usuario solicita la presencia policial en calle República Argentina a la altura del 1700 finca de su vecina ya que la pareja de la misma la habría agredido. Efectivos pertenecientes al PADO concurren a dicha dirección logrando entrevistarse con la victima una femenina mayor de edad quien hace saber que su pareja un masculino de 34 años de edad habría arribado al domicilio en estado de ebriedad, agrediéndola físicamente e intento incendiar la finca, efectuando daños. Inmediatamente se procede a la identificación de la persona nombrada quien entra en desobediencia con los funcionarios actuantes, siendo detenido. Por otro lado también se procedió al traslado de la Señora a emergencia del Nosocomio Local, posterior a Comisaria Especializada en la materia para trámites pertinentes. Se informó del hecho a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y una vez recupere su estado de lucidez labrarle acta de acuerdo con el Articulo Nº 61 del C.P.P., actas a la victima y a Policías actuantes. Trabaja Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero.

Apedreo a ómnibus de línea urbana y pasajera lesionada.

Próximo a la hora 22:15 del jueves, arribo a emergencia de Hospital Regional Salto ómnibus de recorrido de línea urbana N° 12, donde funcionario de la Comuna Local que se desempeñaba como conductor de mismo hace saber que en calle Grito de Asencio al final fue víctima de apedreo, resultando el coche con daños en sus vidrios lado izquierdo y una pasajera de 53 años de edad lesionada; por lo cual salió de su recorrido y realizo el traslado al centro asistencial. Vista la femenina en nosocomio local por médico de guardia diagnostica “traumatismo ocular izquierdo y traumatismo facial”. Personal perteneciente al P.A.D.O realiza amplias recorridas por las inmediaciones a los efectos de localizar al o los autores del hecho con resultados negativos. Se trabaja.