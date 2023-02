Hurto en casa de familia y autor detenido

A la hora 00:30 de ayer solicitaron la presencia Policial en calle Agraciada a la altura del 1200 donde usuaria hace saber que un desconocido ingreso a los fondos de la finca y mediante destreza aprovechando que la ventana se encontraba abierta le hurta del interior una cartera con documentos y dinero que estaba colgada, dándose a la fuga. Personal destinado al PADO realiza recorridas logrando ubicar e identificar en calles Invernizzi y Guaraní a un masculino de 30 años de edad con las mismas características y prendas de vestir aportadas por la denunciante, siendo detenido. Se informo a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal, tramites de rigor y labrarle acta de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., actas a damnificada y funcionarios Policiales actuantes, se realice relevamiento por el recorrido que realizo el Indagado. Chequeo de cámaras Publicas y/o Privadas. Trabaja dirección de investigaciones.

Detenido por incumplimiento medidas cautelares

A la hora 12:45 desde la calle Silvestre Blanco al 1300, es identificado y detenido por parte de

efectivos pertenecientes al PADO, un masculino de 33 años de edad, quien se encontraba incumpliendo medidas asignadas por la Justicia de prohibición de acercamiento al domicilio de familiares. Se informó

del hecho a Fiscalía quien dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y labrarle acta de acuerdo al Artículo No 61 del C.P.P., actas a víctima y a Policías actuantes. Trabaja Comisaria Especializada enViolencia Doméstica y Género.

Siniestros de tránsitos

Cervantes y Larrañaga

A la hora 16:10 de ayer, se suscitó un siniestro de tránsito en calles Cervantes y Damaso Antonio Larrañaga, en el cual la motonetista femenina mayor de edad al llegar a la intersección en mención pierde el dominio de su birrodado cayendo al pavimento, como consecuencia de la caída resultó lesionada.

Acudió ambulancia de EMI, donde el Médico a cargo asiste a la misma diagnosticando en forma primaria «Poli traumatizada”, siendo trasladada a emergencia del Centro Médico. Trabajo en el hecho PADO y Brigada de Policía de Tránsito.

Manuel Oribe con dirección al Oeste

El jueves se registró un siniestro de tránsito en el cual próximo a la hora 21:40, en circunstancias que el conductor mayor de edad de la moto marca Baccio sin chapa matrícula circulaba por avenida Manuel Oribe con dirección al Oeste, llevando la compañía de su esposa y su hija menor de edad, al llegar a avenida Defensa de forma imprevista se le cruza a su circulación un can no pudiendo evitar la colisión con el mismo, cayendo los tres al pavimento. Como consecuencia del accidente resultaron los ocupantes lesionados. Acudió al lugar ambulancia de EMI, donde el médico a cargo asiste y traslada a los mismos a emergencia del Hospital Regional Salto. Concurrió Policía Científica. Tomo intervención Brigada de Policía de Tránsito. Por otra parte, en mencionado Nosocomio Local Profesionales de la Salud expiden diagnostico: a la femenina mayor de edad “Politraumatizada grave” ingresa al CTI, a la menor «Politraumatizada leve», queda en observación, en lo que respecta al conductor del birrodado no quiso asistencia médica. Se informo a Fiscalía quien dispuso: relevamiento de cámaras y testigos, coordinar Médico Forense, espirometría al conductor de la moto, extracción de sangre a las víctimas y mantener informado su estado de salud.

Masculino pendiente

A la hora 18:30 de hoy, de avenida Juan Harriague y calle 18 de Julio es identificado por parte de personal perteneciente al PADO un masculino mayor de edad, el cual al ser verificado sus datos en el Sistema de Gestiona de Seguridad Publica el mismo posee requisitoria pendiente por Comisaria Especializada en Violencia Doméstica y Género por haber abandonado el dispositivo de rastreo, se procede a tramites de rigor y a las comunicaciones respectivas con mencionada Unidad Especializada.