Herido de arma blanca.-

En la madrugada del 1 de enero se registraron algunos

hechos policiales con heridos.

A la hora 06:50’ un usuario se comunica al servicio de emergencia 9-1-1 informando que se encuentra en la estación de AFE ubicada en intersección de Avdas. Barbieri y

Blandengues donde hallo a una persona herida de arma blanca, se deriva personal policial y médico. Un vez en el lugar se identifica a un masculino mayor de edad con herida en el cuello y abdomen, con abundante sangrado, el mismo es trasladado por Unidad EMI al Hospital Salto con diagnostico primario “heridas múltiples de arma blanca” Se trabaja.-



Desorden, vehículo dañado y lesionados en Satutirno Rives, cerca de la planta de Ose–

No es la primera vez, que en nuestra ciudad se producen este tipo de trifulcas a la salida en la zona de locales bailables aunque no se registran en dichos locales, si en

las inmediaciones, ya que en es común, que el baile transcurra dentro de los predios, pero afuera, son cientos de personas que las que permanecen, bailando o

escuchando musica, junto a susn vehículos. Este es el caso ocurrido a las seis de la mañana del pasado 1 de enero, cuando varias personas que se encontraban dentro de un vehículo estacionado fueron agredidas por otros, mujeres y hombres.

Un joven de 29 años resultó herido, debiendo ser hospitalizado-

El 1 de enero viralizó un vídeo donde se ve que un grupo de personas arremeten contra los ocupantes de un auto estacionado, mujeres y hombres e abalanzan contra el mismo y

por lo que pudo trascender uno de ellos , resultó herido con un arma blanca, no se descarta que ya habría habido problemas entre estos dos grupos, ayer irían a declarar ante fiscalía

Según el parte policial establece que: A la hora 06:50’ de ayer personal policial concurre por desorden en un local bailable situado en una chacra, ubicada calle Saturnino Rives y calle Salto Chico, una vez en el lugar dos masculinos se habían tomado a golpes de puño, resultando ambos lesionados y un auto dañado. Ambos masculinos son trasladados para su atención médica.

Insultos y amenazas en el año nuevo

Próximo a la media noche personal policial concurre a calle Boycua al 1300 por un problema familiar. Una vez en el lugar se entrevistan con una femenina quien manifestó que su hijo mayor de edad esta consumiendo bebidas alcohólicas desde horas tempranas, la insulto y la amenazo, como también a sus vecinos, siendo detenido. Informado el Sr. Fiscal de Turno dispuso “permanezca detenido hasta que recupere su lucidez, luego acta por Art. 61 del C.P.P, acta a la víctima y se entere al Juez de Familia de Turno”. Trabaja Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero.-



Hurto en garita de ex zoológico municipal.-

A la hora 00:25′ en el ex Zoológico municipal un sereno denuncio que ingreso a la medianoche constatando daños en la puerta de una garita y el hurto de herramientas varias y una radio marca Puntkal color negra. Se trabaja.-



Detenido por requisitoria pendiente.-

A la hora 04:50’ una persona mayor de edad se comunico con el servicio de emergencia 9-1-1 manifestando tener problemas con sus vecinos ubicados en calle Piedras esquina calle Rivera, se deriva personal Policial. Una vez en el lugar se entrevistan con el usuario quien manifestó que vive en una pensión y comparte la heladera con otros inquilinos quienes le sacan cosas de su propiedad. Compulsado el Sistema de Gestión de Seguridad Publica el mismo figura requerido por la Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero, siendo detenido. Se trabaja.-