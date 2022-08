POLICIALES

*Hurto en comercio y detenido

En calle Cervantes entre calles 18 de Julio y 25 de Agosto, frente a la Emergencia del Hospital Salto, el dueño de un comercio denuncio que un masculino ingreso al local y le hurto una torta, no siendo la primera vez que sucede esto, el mismo siempre anda alcoholizado. Al arribar al lugar personal Policial ubica, identifica y detiene al masculino siendo este mayor de edad, por disposición del Sr. Fiscal de Turno el mismo es alojado en Seccional hasta que recupere su lucidez y pueda ser averiguado”. Se trabaja.

*52 bocas desarticuladas y 133 personas detenidas durante segundo mes de trabajo de la “Fuerzas de

Tareas” en el área metropolitana

Acompañado por el subsecretario Guillermo Maciel, el director general de Secretaría, Luis Calabria, el director de la Policía Nacional, Diego Fernández, el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Nelson Albernaz, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y por los jefes de Policía de Canelones, Montevideo y San José, Víctor Trezza, Mario D’Elía y Orestes Leles Da Silva, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó los resultados del segundo mes de de trabajo de las “Fuerzas de Tareas” en el área metropolitana. Durante este segundo mes (del 15 de junio al 15 de julio) la Policía realizó 78 allanamientos y 43 intervenciones en la vía pública, un promedio de cuatro intervenciones por día contra el microtráfico. El Jefe de Policía de Canelones dijo que estas operaciones con las que se apunta al microtráfico son un combate directo al narcotráfico “porque estamos combatiendo las bocas de salida y las bocas de ingreso de insumos a las organizaciones, y de esa forma cercenamos y no permitimos crecer a las organizaciones al cortarles la salida de mercadería, la salida de droga, o el ingreso de dinero”. Por su parte, Heber agregó que a veces se hacen razonamientos erróneos en cuanto a que “porque combatimos el microtráfico no combatimos el gran narcotráfico y nosotros estamos combatiendo en tres niveles al narcotráfico: al micro, a quien distribuye y a quien ingresa, a las grandes organizaciones de ingreso de droga a nuestro país”.

Durante los 121 procedimientos se desarticularon 52 bocas y, tras articular con otras instituciones, fueron tapiadas 11 en Montevideo. De acuerdo a Trezza, el hecho de tapiar bocas “tiene una importancia vital y vuelve la tranquilidad al barrio, (…) porque el delito no vuelve a ocurrir en esa zona y realmente el vecino recobra esa calidad de vida que ha perdido a través de las bocas”. Dentro de las operaciones destacadas se mencionaron la “Reus”, realizada en San José, donde se detuvo a tres personas que culminaron condenadas y se incautaron

800 kilos de arvejas (que habían sido hurtados de un depósito), dos armas de fuego, municiones, un camión, dinero y estupefacientes. A su vez, en Canelones se realizó la operación “Vigilia”, de la que participaron 25 vehículos, 115 policías y una aeronave de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, realizando 18 allanamientos y deteniendo a 29 personas, 18 resultaron condenadas, e incautando dos armas, dinero, más de 2 kilos y medio de marihuana, 750 dosis de pasta base, 42 dosis de cocaína y tres vehículos. Por otro lado, en Montevideo destacaron la operación “Baco”, durante la que se desarrollaron allanamientos en Ciudad Vieja, Centro, Bella Italia, Cerro Norte, Parque Batlle y Marconi, deteniendo a 10 personas, cinco que culminaron condenadas, al tiempo que se incautaron tres vehículos. Dentro de los resultados conseguidos en este segundo mes se detuvo a un total de 133 personas (85 durante los allanamientos y 48 en los procedimientos en la vía pública), de las que 85 fueron judicializadas: 41 fueron condenadas con prisión, 10 condenadas sin prisión, se formalizó la investigación con prisión respecto a ocho y sin prisión respecto a dos.

A su vez se incautaron 9 kilos con 833 gramos de marihuana, dos kilos y 400 gramos de pasta base, 400 gramos de cocaína y 490 pastillas de éxtasis, junto a 402.081 pesos, 11 armas y 11 vehículos (muchos de ellos de alta gama). Finalmente, Trezza agregó que “la importancia que tiene esto del combate al microtráfico es que permite obtener información para que luego se disparen otras operaciones a un nivel mayor, porque se sigue trabajando en el combate al narcotráfico”. Por su parte, el Ministro del Interior dijo que “los resultados están a la vista, son muy buenos y realmente es un plan que está dando batalla en el microtráfico”. Desde que se puso en marcha el trabajo de la “Fuerzas de Tareas” se cerraron 160 bocas, se detuvo a 222 personas y fueron imputadas 119 personas.

*Hurto en cooperativa de viviendas en construcción y detenido

A hora 01:45 de ayer personal de P.A.D.O que realizaba recorridas por intersecciones de calles Brasil y 17 metros, avistan un carro con bolsas de Portland y los masculinos que se trasladaban en el mismo se dan a la fuga, logrando detener a uno de ellos. Inmediatamente se recibe una comunicación al servicio de emergencia 9-1-1, donde una persona mayor de edad da cuenta que en las Cooperativas de Vivienda ubicadas en calle Magallanes entre calles 2 y 3 las cuales están en construcción, unos masculinos en carro le hurtaron 10 bolsas de Portalnd. Puestos los hechos en conocimiento al Sr. Fiscal de Turno dispuso “Detención del masculino, relevamiento fotográfico e incautación de las bolsas de Portland, se derive a Investigaciones, que el Denunciante concurra a Dependencia por actas referente al hecho”.

*Detenido a raíz de requisitoria pendiente

A la hora 19:20’, personal de P.A.D.O que realizaba recorridas por Avda. Villagran y calle Andresito identifican a un masculino mayor de edad quien se encuentra requerido por Seccional Tercera, siendo detenido. El mismo debía concurrir a firmar a la Seccional como medida sustitutiva pero nunca se presento, por lo tanto debe cumplir la pena de seis meses en prisión, se realizan los tramites de rigor.

*Masculino detenido con estupefacientes y moto incautada

A la hora 18:00’ del día de ayer, personal de P.A.D.O que realizaba recorridas por intersección de calles Uruguay y San Eugenio, avistan a un masculino circulando en moto marca Winner Orion 110, matricula de Paysandú, el que al darle la voz de alto intenta darse a la fuga y se desacata con los Funcionarios Policiales, siendo el mismo detenido. Al realizarle registro el mismo llevaba consigo dos frascos uno con 20 envoltorios conteniendo un polvo de color blanco y 18 envoltorios conteniendo un polvo amarillento, constituyendo una cantidad de 38 envoltorios, además de la suma de $ 180. Puestos los hechos en conocimiento al Sr. Fiscal de Turno dispuso “detención del masculino, incautación de la sustancia, incautación de la moto en la que circulaba, acta a los policías aprehensores, se recaben las filmaciones de las cámaras y se derive el procedimiento a Narcóticos”.