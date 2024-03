Polémico audio viralizado expondría sistema de entrega de terrenos a cooperativas a cambio de militancia política por el ENFA

Desde FUCVAM se rechaza estas “prácticas que creíamos perimidas”.

En la mañana de ayer se viralizó un audio protagonizado por quien se presentó como la líder de la Lista 612 del ENFA del Frente Amplio, de nombre Karina, “cabeza de la Lista 612 junto a Pamela”, dirigiéndose a un grupo de whatsapp que correspondería a una cooperativa de vivienda, donde se recordó “las reuniones que hemos tenido con Andrés”, agregando que “este año es de elecciones, se le exige a todas las cooperativas, porque cada cooperativa depende de una lista, a militar. Si bien hace tiempo que no se los molesta para nada, de ahora en más en este transitar de este año y el año que viene, (porque) este año son las elecciones nacionales y el año que viene las departamentales, se les va a pedir la militancia”.

Esta mujer fue identificada por El Observador como Karina Correa, quien agregó que “Andrés apretó a todos, apretó en un sentido de que nos dio una orden a cada líder de cada lista a que las cooperativas que tengamos a cargo tienen que estar en la militancia, tienen que estar en los eventos, tienen que estar en las reuniones donde participe la lista. Por ejemplo hoy, tenemos una reunión con Andrés en el Andresito II, calle 10 a la hora 19. Hoy gente necesitamos que estén en esa reunión, que Andrés los vea, que Andrés vea que la cooperativa de la lista 612 está militando. A veces ustedes ven que se retrasa la entrega de su terreno, eso es porque están midiendo eso”, confesó.

“Es poco lo que se les pide, no es todos los días que hay reunión, nosotros tenemos una vez al mes una reunión, un evento especial como fue el sábado, que esperábamos que fuera alguien de la cooperativa a apoyar a la lista, a la cual no fue nadie, y todas esas cosas se ven y todas esas cosas pesan. Me parece que entre todos, si nos ponemos las pilas, vamos a ser beneficiarios todos, pero si ustedes se tiran para atrás, lamentablemente gurises, nosotros como lista no podemos exigir ni pedir que se adelante nada porque lo primero que nos van a decir es que a tu cooperativa no la vemos militar”.

“Si nosotros ganamos como Frente Amplio las elecciones nacionales, las canastas de materiales va a llegar para la gente de la cooperativa, y si ganamos las elecciones departamentales como Frente Amplio, va a ser más fácil otorgarles las canastas. Decir que a la cooperativa 612 se le va a dar 15 canastas, una canasta para cada familia, pero es todo militar”, dijo Karina en la parte medular del audio.

Según El Observador, desde el entorno del Intendente Andrés Lima se sostuvo que el precandidato presidencial “desmentía totalmente lo que se afirma en el audio”. Un comunicado proveniente del sector ENFA firmada por Rubén Villaverde, coordinador de dicho sector, anunció que “a partir de la fecha de hoy la lista 612 de Salto queda desvinculada del ENFA”.

En las últimas horas, la Dirección Nacional y la Mesa Departamental de Salto de FUCVAM, emitieron una declaración que establece que “deploramos estas prácticas de manipulación y militamos para mejorar nuestra sociedad y erradicar de ella este tipo de conductas”, expresando al inicio “su enérgico rechazo a estas prácticas que creíamos perimidas”.