Poemas de Eduardo Anchorena

POR: JORGE PIGNATARO

Eduardo Anchorena podemos considerarlo salteño con total propiedad, porque si bien nació en Paysandú, inmediatamente aclara “pero cuando tenía seis años nos vinimos para Salto, incluso me inscribieron en Salto, soy un salteño más; y soy una persona que escribe desde siempre”.



Nacido en el año 1932, Anchorena trabaja con temas y lenguaje sencillos, pero con un gran cuidado de la estructura de cada poema, basta como ejemplo observar la precisión de los versos endecasílabos (11 sílabas) en el soneto “Si cuando…”, o de los heptasílabos (7 sílabas) de algunos otros como “Invitación a la alegría”.

Para muchos salteños, Eduardo Anchorena es aquel que durante mucho tiempo atendió, con la cordialidad que lo caracteriza, detrás del mostrador de Farmacia La Estrella. Ahora, con esta página, es otra faceta la que se descubre.

Aquí una selección de poemas que el autor ha querido compartir con los lectores de EL PUEBLO:

INVITACIÓN A LA ALEGRÍA

Ríe mi niño y juega

que todo resplandece,

ríe mi niño y juega,

no dejes marchitar

la delicada rosa

que en tu jardín florece

luciendo sus encantos

ávida de aromar.

Ríe mi niño y juega

que es plena primavera

no es hora de zozobras

ni es hora de aprehensión.

Ríe mi niño y juega

que de ti el mundo espera

un rostro sin tristezas

y un noble corazón.

AMIGA SOLEDAD

Amiga Soledad

que fiel me brindas

la firme mano

de tu compañía,

por lo que significas

en mis horas

en franco gesto

yo te doy la mía.

Significas la calma

en que me arrobo

cuando hago un alto

en el vaivén mundano.

Significas la luz

del pensamiento

que a veces vuela

por espacio vano.

Amiga Soledad

no me importunas

ni me inspiras

sentires de quebranto.

Y si elevarme logro

en tu silencio

no serás para mí

temor ni espanto.

SI CUANDO…

Si cuando haya emprendido mi partida

aciertas a encontrarte con mi nombre

evócame tan solo como a un hombre

que no cerró sus ojos a la vida

si bien no trasunté las emociones

que otros sintiendo yo también sentía

supe regocijarme en su alegría

como sentir sus penas y aflicciones.

Supe de sueños que me acariciaron

y acaso realidades no se hicieron

mas no por ello desencanto fueron

sino experiencias que me modelaron

y signos en mi espíritu dejaron

de las tantas lecciones que le dieron.

A JULIO GARET MAS

Cuales mudos testigos

las calles de mi pueblo

auscultando tus pasos

te vieron transitar

ya jovial y sonriente

ya un tanto ensimismado

pulsando por doquiera

tu lira espiritual.

Tus páginas colmaste

de sendos trovadores

en los que complacido

centraste tu atención

y así nos los brindaste

y así los admiramos

como exquisito fruto

de tu dedicación.

Por ello es que te evoco

poeta de mi pueblo

por ello es que te canto

inquieto soñador.

Tu elevado mensaje

tu fina cortesía

mostrándonos tus dotes

en todo su esplendor.

Cuales mudos testigos

las calles de mi pueblo

auscultando tus pasos

te vieron transitar.

(Nota del autor: La expresión “tus páginas colmaste de sendos trovadores”, empleada en este modesto poema, obedece a que nuestro poeta y crítico literario supo deleitarnos en las páginas de su memorable “La cigarra de Eunomo”, con figuras de la talla de Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Montiel Ballesteros y otras tantas glorias de nuestro acervo literario).