Poemas-Canciones de Lucía Sosa

En la edición de ayer domingo, anunciábamos que hoy dedicaríamos esta página a la creación literaria de Lucía Sosa, recientemente fallecida, y de quien compartíamos estos datos: Salteña, nacida en 1960 y radicada en la capital del país desde hacía muchos años, es autora de los libros de poemas “Plumas, plumas y plumas” y “La Viajera Solitaria”, pero también solía cantar su poesía. Así que a los textos de Lucía bien se los podría calificar como letras de canciones, más aún cuando el popular cantor Héctor Numa Moraes (con quien estuvieron casados varios años) hizo viajar a través de su voz tan particular y su guitarra, muchos de esos versos. En Salto cursó sus estudios hasta terminar Bachillerato, en 1977. Se traslada entonces a Montevideo, donde obtiene el título de Arquitecta. Ha musicalizado algunos de sus poemas y, con El globo rojo, obtuvo primer premio en el Festival de La Paz, en 1983. Ya en los 90, Numa Moraes musicalizó y grabó varios de sus textos. Lucía falleció el pasado miércoles 22 de febrero, en Montevideo.

DE TU AUSENCIA

Lloran por ti

los días de enero

que no gasté

en tu cuerpo.

Lloran por ti

los naranjales

que me he bebido

sin mirar.

Lloran por ti

los cantos rodados

verdes y blancos

grises, morados.

La luna llena

que no te vio

que me auguró

que se rió.

Y el primer día

del calendario

de tu ausencia

ya cansado.

Muévete siempre

aún en la distancia

vaga presencia

mojada.

VERSIÓN DEL TIEMPO DE TU AUSENCIA

Tres noches sin ti.

¿Cuánto?

¿Qué tanto?

Al tiempo lo inventamos para ordenar los ritos

mas no cuando te amo

mas no cuando te extraño.

Al tiempo lo inventamos

cuando la eternidad ya existía

y alguien soñaba.

DESDE EL TABLADO

Yo sé que vos no estás en el tablado.

Sin embargo

creí que eras aquel…

Será porque pinta canas

o mis ganas

de encontrarte.

Yo sé que vos no andás por dieciocho.

Sin embargo

voy cuadra tras cuadra

rostro tras rostro más o menos

a la altura

de tu cara.

Montevideo entero está enterado

de tu ausencia total

de ni tu carta

y en mi guarida ya

pierdo la cuenta

de las veces que mi cara di la vuelta

y creí verte

para perderte

de nuevo en el collage del mediodía.

Es que quedó hasta tu olor

en el aire del espacio

que no habitaste.

Yo sé que no vendrás. Nunca viniste.

Sin embargo

tampoco ni un pincel

a sobrepintar de blanco

mi dolor

multicolor.

DESALOJADOS

Qué harán, qué harán, qué harán

sin un muro que les pare el viento

sin un techo para la lluvia

sin un techo aunque no llueva

sin un techo

sin un piso tan siquiera

sin un pedazo de piso…

Qué harás, qué harás, qué harás

cuando te toque a vos

con todas tus cosas en la vereda

tus pocas cosas en la vereda

y un camión enorme esperando

para cargarlas y llevarlas

¿adónde?

Qué haré, qué haré, qué haré

cuando no me dé ya más

de ninguna manera

ya de ninguna forma

para pagar el mes

y el otro menos

y así

sin esta pared no mía

sin este techo no mío

este piso y abajo, abajo esta tierra

entonces

ni siquiera tierra.

Qué harán, qué harás, qué haré.

DE ESTE MUNDO

Puedo tomar al mundo

entre mis manos

y con cuidado infinito

posar en él la piel

de mi mejilla.

Besarlo con lentitud.

Puedo también

hundirme con mi voz

y mi argumento

entre las manos lastimadas

de este mundo.