Poder de compra de la leche sube 9% y está en su mayor nivel desde 2017

LECHERIA HOY

El Índice de Poder de Compra de la Leche cerró mayo en 85, aumentó 9% respecto al cierre del año pasado, y está en su mayor nivel desde junio de 2017, según el INALE. De todas formas, aún está un 15% por debajo del año base marzo de 2014.

De acuerdo al INALE, el índice del precio de la leche en pesos cerró en mayo en 167, estable respecto a abril, pero acumula un aumento de 8% en lo que va de este año hasta mayo.

Por otro lado, el índice de costos de la leche en pesos bajó por segundo mes consecutivo en mayo con un valor de 197, está 1,4% por debajo de diciembre y 8,2% por debajo del pico de 215 que había alcanzado en agosto del año pasado.

En tanto, el índice de costos de la leche en dólares cerró el quinto mes del año en 115, un 2,2% por debajo de abril.

El feriado afectó a la feria de quesos artesanales que mantiene sus precios.

Los precios no registraron cambios y las comercializaciones fueron arregladas telefónicamente. Las ventas fueron totales.

Ecilda Paullier. El feriado de la semana pasada “desparramó el mercado de quesos, pero el común denominador es la poca venta que hay por la falta de clases. Es de esperar que haya un acomodo la semana que viene”, dijo Eduardo Mesa al comentar la feria de quesos en Ecilda. (Fuente: en base al TodoElCampo)

Ejercicio 2022/23: la lechería no salió tan mal parada pese a la sequía

La dramática sequía que sufrió el país desde la pasada la primavera hasta entrado el otoño tuvo (y tendrá) efectos muy significativos sobre los distintos rubros de la producción pecuaria. De todas formas, en ese contexto la lechería no fue de los rubros más perjudicados.

Así se desprende de un análisis que elaboró la consultora Exante sobre el resultado de distintos sectores de actividad al finalizar el ejercicio agrícola 2022/23.

“En la lechería, los precios de exportación de la industria local se mantuvieron firmes en el último ciclo y permitieron sostener altos precios de la leche al productor”, destacó Exante.

La remisión de leche a plantas industriales tendió a caer, con un impacto importante de la sequía en el verano. Sin embargo, en el conjunto del ciclo la baja habría sido acotada. En el período agosto 2022 a mayo 2023 la remisión a plantas industriales apenas se contrajo 1,3%.

De todos modos, los altos costos incurridos (sobre todo en suplementación para la alimentación del ganado) se habrían traducido en menores márgenes en el ejercicio lechero 2022/23.

Los costos totales durante el último ejercicio agrícola habrían superado los US$/ha 1.000, un máximo histórico para el sector.

Pese a ello el Ebitda (resultado antes de intereses de deuda, amortización e impuestos) promedio de los tambos superó los US$/ha 300 durante el último ejercicio, según estimaciones de Exante. Este resultado está por encima del promedio histórico de la última década. (Fuente: Tardaguila y Asoc.)

Remisión a planta se estabilizó en junio; precio se mantuvo en US$ 0,45

Luego de crecer a una tasa interanual del 3% en mayo (la mayor del año), la remisión de leche plantas industriales totalizó 167 millones de litros en junio y tuvo una mínima expansión interanual (+0,2%), según el INALE.

En el acumulado del semestre enero-junio, la producción de leche totalizó 896 millones de litros y acumuló una caída de 1,6% respecto a igual período del año pasado. En el año móvil cerrado a junio, la remisión suma 2.075 millones de litros y es 1,5% inferior en la comparación interanual.

Por otro lado, el INALE informó que el precio promedio que pagaron las industrias por la remisión de junio fue de $ 17,30 por litro, valor 3% inferior a igual mes del año pasado. En dólares, el precio se mantuvo respecto a mayo en US$ 0,45 por litro, en este caso con una mejora de 2% respecto a igual mes del año pasado.

El kg de sólidos de leche de junio se mantuvo sin cambios respecto a mayo en $ 223,5, según el INALE

INDUSTRIA LECHERA MENOS ENDEUDADA

Cifras al cierre de 2022

El año pasado, el endeudamiento industrial del sector lácteo cerró en US$ 172 millones, de los cuales el 56% tuvo como fuente la banca pública, según destacó el informe Situación y Perspectivas de la Lechería, elaborado por el Área de Información Económica del Instituto Nacional de la Leche (INALE).

Los US$ 172 millones representaron un endeudamiento menor de los US$ 200 millones que el sector mantuvo hasta 2015, pero luego subió hasta US$ 259 millones en 2017, luego bajó y prácticamente se mantuvo entre 2019 y 2021, según los datos manejados por el INALE. En diciembre 2022 el pasivo del sector registró un descenso del 10% respecto al año anterior.

Respecto a la captación de leche en 2022, el precio promedio ponderado por volumen recibido por los productos vendidos en el mercado interno fue US$ 0,84 por litro de leche equivalente, valor 20% superior al recibido el año anterior. El año cerró con un precio de US$ 1,20 con un aumento del 36% comparado con diciembre 2021.

A su vez, la participación del precio en tambo en el recibido por la industria en 2022 alcanzó un promedio de 63% registrando un incremento de un punto porcentual respecto al año anterior. El precio promedio recibido por los productos vendidos en el mercado externo fue US$ 0,60 por litro.

(Fuente: EL PAIS)

Proyecciones del USDA para los principales compradores de leche en polvo de Uruguay

Menos importaciones de leche en polvo entera por parte de China y más exportaciones de Nueva Zelanda es lo que proyecta el Departamento de Agricultura de EEUU para este año, de acuerdo a su último reporte bianual Dairy: World Markets and Trade, publicado la semana pasada.

Buenas y malas noticias para Uruguay si se observan las estimaciones para sus principales mercados. En el caso de China, el USDA estima que las importaciones de LPE en 2023 caerán a 550.000 toneladas, un desplome de 21% respecto tanto a la proyección anterior como la estimación de 2022, en ambos casos de 700.000 toneladas.

Pero los datos son más promisorios para Brasil y Argelia. En Brasil, las importaciones de LPE llegarían en 2023 a su máximo, al menos, desde 2019. Sumarían 135.000 toneladas, un salto de 69% respecto a la estimación anterior y de 65% comparado con las 82.000 toneladas importadas del producto el año pasado.

En el caso de Argelia, el USDA proyecta un crecimiento de 18% respecto a la estimación anterior, pasando de 220.000 a 260.000 toneladas. Si se compara con las 250.000 de 2022, el crecimiento es de 4%.

EMILIO GANCEDO