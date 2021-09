Podemos ser ingenuos, pero no tanto…

Nunca hemos sostenido que la policía obraba mucho más allá de la ley, por la sencilla razón que tenemos muy asumido que cuando se generaliza un concepto se corre el riesgo de cometer graves injusticias. Pero además porque no creemos que la mayoría de los policías sean malas personas que obren fuera de la ley cometiendo abusos.

Esto no quiere decir que ignoremos los abusos y las irregularidades que cometen algunos policías, los menos felizmente, cuando llevan adelante ciertos operativos.

Sobre este punto queremos aclarar una cuestión, cuando vemos a alguno de los profesionales que representan a uno de los sindicatos policiales dudar de lo recientemente denunciado por la Asociación de Defensores de Oficio sosteniendo que ha existido abusos en operativos policiales, nos causa mucha preocupación, porque no se muestran preocupados por investigar y llegar a la verdad, porque indirectamente parece sostenerse que no sólo se debe ser ingenuo, para denunciar precisamente allí lo que se considera abusos.

Es necesario sostener que resulta obvio que quien tenga una denuncia contra policías no concurre precisamente a los profesionales que defienden a éstos. Menos aún concurren a la policía a denunciar a algunos de ellos, por la sencilla razón que aún no se logra recuperar el cien por ciento de la confianza en los mandos policiales.

Recientemente fueron procesados dos policías que persiguieron a un joven motonetista que circulaba en moto ajena y cuando la policía comenzó a perseguirlo, huyó, chocó con un árbol y falleció.

Pero no es el único caso, porque en la ciudad de Artigas, los policías que viajaban en un coche policial, dieron la voz de alto a varios jóvenes que intentaron escapar a un control. Los policías abrieron fuego y uno de los jóvenes que viajaba en el auto fugado recibió un balazo. No tenían más que delitos menores como contrabando o manejar alcoholizados.

El hecho más reciente. Entre los procesados por los diplomas universitarios falsos hay un jerarca policial.

Estos son algunos de los hechos que se denuncian y por nuestra parte entendemos que no debiera haber ninguno, porque entendemos que la policía no está autorizada a perseguir y mucho menos a balear a quien fuga, que no siempre es delincuente.

Que quede claro nunca apoyaremos la acción delictiva, pero tampoco un accionar irregular de los controles, más allá de lo que establece la ley, porque combatir y tratar de erradicar el delito no puede ni debe ser aprovechado para poner en práctica otro tipo de abusos y controlar esto, para evitar los excesos es tan importante como lo otro. Insistimos ante quienes todo lo quieren ver en blanco y negro.

A.R.D