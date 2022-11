Pobre democracia uruguaya

La denuncia de Alfonso Lessa, reconocido periodista, investigador, escritor , politólogo y profesor de periodismo, entre otras profesiones, es muy grave. Tremendamente grave diríamos y de quedar en “aguas de borraja” (en nada dicho de otra forma), ¡pobre democracia!

Para quienes no están informados, según el periodista el hecho sucedió luego de trascender que trabajaba en una investigación del caso de Saúl Feldman, quien murió enfrentado con la policía, luego de matar a un oficial y cuando se encontró una gran cantidad de armas de fuego en su casa. Caso que nunca se aclaró debidamente.

En el transcurso de su investigación Lessa habría hallado varios puntos oscuros en su investigación e incluso argumentos suficientes como para desbaratar la teoría que se hizo trascender esos días, de que Feldman era una persona enferma que juntaba armas de fuego.

El ex presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, sostuvo que Feldamn tenía conexiones con el ex tupamaro Julio Marenales y le pidió al también ex presidente José Mujica que “explicara” el caso Feldman.

La cuestión es que las sombras surgen, e incluso se habla de una conexión con Arabia Saudita o con Corea, la cuestión es que nunca se aclaró debidamente y la investigación sigue teniendo muchos puntos oscuros.

Ahora Lessa denuncia que fue perseguido por un automóvil en una zona oscura de la ruta entre Montevideo y Punta del Este. El auto desconocido le “obligo” a andar varios kilómetros a 140 Km por hora (una verdadera locura) y con un auto detrás que había apagado sus luces.

Lo más grave de esto es que cuando Lessa denunció el hecho y el Fiscal pidió las grabaciones registradas en las cámaras de filmación de los peajes, estos se negaron a proporcionarlas, dado que según adujeron no tenían una orden escrita para entregar estas filmaciones.

Esto se presta a toda clase de suspicacia, debido a que el hecho sucedió en agosto último y recién en los últimos días de octubre se señaló que las filmaciones estaban a disposición. Nos preguntamos, ¿se le hizo saber que al fiscal que la solicitud debía hacerse por escrito?

Porqué la demora. Puede alguien obrar impunemente en esta carretera. ¿Toda investigación demora tanto?. Quien o quienes tienen intereses en este tema y procuran dejar “todo quieto” y archivado?

A.R.D.