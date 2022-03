Plazarural vendio el 99% en los primeros 3 días de su remate 245

Fue una excelente jornada de ventas, con un mercado de una dinámica muy ágil, con mucha puja en cada lote y mucha preoferta del entorno de los 2,30 dólares señaló Miguel Bengochea, integrante del consorcio en referencia a la venta de la categoría de vaquillonas de 1 a 2 años en la jornada de ayer.

Agregó que las ventas fueron superiores al 96% para la categoría, quedando sin vender un par de lotes por no alcanzar las pretensiones vendedoras.



Por su parte, Víctor Hugo Velazco, martillero de la firma Arámburu, dijo que la subasta continuó en la tercera jornada con la misma tónica de las anteriores. En referencia a la categoría de vaquillonas de más de 2 años, señaló que se vendió el 100% de la oferta, con un mercado muy firme, con mucha agilidad, mucha puja y preoferta, además de lotes destacados en valores.

En resumen, Carlos De Freitas, presidente de Plazarural, destacó el alto volumen de colocación, unos 22.682 vacunos, lo que deja una gran satisfacción para el consorcio, con precios en alza prácticamente en todas las categorías. A su vez, llamó la atención a la alta colocación que Plazarural ya ha concretado en el corriente mes de marzo, sumando al remate especial Angus del pasado viernes 4, y que teniendo en cuenta el volumen de oferta que falta comercializar el próximo miércoles 23, lo que genera pensar que el consorcio rondará los 35 mil vacunos.

VALORES PROMEDIOS ACTUALIZADOS

Terneros -140 kg. U$S 3,26; terneros -180 kg. U$S 3,01; terneros +180 kg. U$S 2,78; terneros U$S 2,93 (6,8%); terneras U$S 2,66 (5,4%); más de 1 año enteros U$S 2,46; novillos 1 a 2 años U$S 2,67 (7,3%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,53 (3,1%); novillos + de 3 años U$S 2,53 (3,9%); Holando U$S 2,20 (9,5%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,56 (6,4%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,43 (2,3%) y vacas invernada U$S 2,11 (2,6%).

El próximo miércoles, Plazarural finaliza su edición 245 con la oferta de 1.820 terneros y terneras; 1.326 vientres preñados; 182 vientres entorados y 2.569 piezas de cría comenzando a la hora 9.