Plazarural concretó otro muy buen remate con el 91 % de ventas

Nuevamente en tres jornadas de ventas, Plazarural concretó su edición 235 con el 91 % de colocación, unos 18.762 vacunos comercializados. Las ventas fueron 100% virtual con el financiamiento de Banco República.

El director de Zambrano & Cía., Alejandro Zambrano, destacó la gran conformidad por las ventas, donde se pudo apreciar la sintonía en los valores con el mercado, el cual encuentra una situación de relación «flaco – gordo» muy favorable para la reposición.

Dijo que «como hace mucho tiempo no se veía, ésta relación se explica en gran parte en las categorías chicas, sobre todo en un faltante de una parte del mercado con un área agrícola que antes se dedicaba hacer ganadería en los meses de invierno – comienzo de primavera y que hoy está muy abocada a la agricultura de invierno lo que quita un jugador del mercado».

En este contexto Zambrano dijo que «vemos un mercado de oportunidad, donde lo que aparece en el remate se va vendiendo, el mercado lo absorbe y es lo más importante por que el objetivo siempre es lograr la mayor colocación sobre todo en un remate de volumen de ganado muy importante teniendo en cuenta que generalmente los remates de junio históricamente fueron de una o una jornada y media.

«El cierre fue con un balance muy positivo con un alto porcentaje de ventas y mucha conformidad por parte del consorcio» dijo Francisco Cánepa quien agregó que la «vedette» del remate fueron los novillos donde se pudo apreciar un claro interés por parte de los compradores, afirmándose los valores por las categorías más pesadas con promedios «muy interesantes» por el novillo formado, lo que demuestra que el negocio «más corto» sigue siendo el más atractivo». El martillero del norte destacó también la comercialización de las vaquillonas y los vientres preñados nuevos los que «encontraron precios muy buenos». Mencionó que el promedio para los terneros fue bueno, así mismo, sostuvo que la clase de animales que se comercializaron a esta altura del año no son las mismas que se vendieron al principio de la zafra, hoy con terneros más chicos y lotes no muy voluminosos.

Agregó que las ventas del escritorio fueron totales con compradores de Salto y Paysandú principalmente. Destacó la implementación del Crédito Plus, la nueva herramienta del consorcio impulsada junto con el Banco República.

Finalmente, Cánepa invitó a clientes y amigos a participar de la próxima edición de Plazarural prevista para los días 21, 22 y 23 de julio ya con las consignaciones abiertas.

VALORES

Terneros -140 kg. U$S 2,46; terneros -180 kg. U$S 2,27; terneros +180 kg. U$S 2,17; terneros U$S 2,27; terneros/as U$S 2,07; novillos 1 a 2 años U$S 1,98; novillos de 2 a 3 años U$S 1,91; novillos + de 3 años U$S 1,89; Holando U$S 1,51; vacas invernada U$S 1,53; terneras U$S 2,01; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,93; vaquillonas + de 2 años U$S 1,82; vientres preñadas U$S 684,57; vientres entorados U$S 502 y piezas de cría U$S 351,38.