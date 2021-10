Plazarural comercializó el 95% de la oferta en su remate 239

Con 11.373 vacunos colocados, nuevamente Plazarural volvió a confirmar una muy buena subasta donde además de la alta colocación, los valores en referencia volvieron a tonificarse en la gran mayoría de las categorías.

«Fue un remate muy ágil, muy bueno, con colocación prácticamente total que un objetivo prioritario para el consorcio» dijo Alejandro Zambrano. Agregó que el mercado se comportó muy fluido, con mucho público presencial en el Hotel Cottage en la primer jornada del jueves. El viernes el comportamiento fue algo más moderado.

En cuanto a los precios, Zambrano señaló que si bien los define el mercado, los mismos se entornan a la primavera, las categorías más jóvenes son las que proponen mas oportunidades de negocio con valores muy inferiores a lo que es el precio del ganado gordo.

VALORES PROMEDIO

Terneros -140 kg. U$S 2,66 (-0,5%); terneros -180 kg. U$S 2,43 (-0,3%); terneros +180 kg. U$S 2,32 (3,9%); terneros U$S 2,37 (4,0%); terneros/as U$S 2,35 (-2,6%); novillos 1 a 2 años U$S 2,31 (8,8%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,25 (5,8%); novillos + de 3 años U$S 2,21 (0,5%); vacas invernada U$S 1,89 (2,3%); terneras U$S 2,33 (4,9%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,20 (4,9%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,10 (5,9%); vientres preñadas U$S 740,41 (-0,2%) y piezas de cría U$S 455,38 (2,5%).