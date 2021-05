PLAZARURAL COLOCÓ EL 91% DE LA OFERTA

Con ventas 100% virtuales, Plazarural logró la dispersión del 91% de la oferta, unos 21.355 vacunos en sus tres jornadas de ventas acompañado por la asistencia financiera del Banco República.

«Un remate que nos asombró a todos debido al volumen de hacienda que se logró conseguir en tan poco tiempo y que finalizó con precios sostenidos, un remate ágil y un porcentaje muy alto de colocación que nos dejó muy satisfechos» dijo Alvaro Garcia Crocco, presidente del consorcio. A su vez, señaló que Plazarural en los meses de Abril y Mayo logró la comercialización de unos 100.000 vacunos, un número importante para el país, lo que demuestra el buen momento para el sector, que no ha dejado de traccionar frente a un mercado mundial para las carnes que está muy firme. En tal sentido, agregó que «todos los días se abre alguna puerta de algún nuevo comprador dentro del mundo de mercados que tienen las carnes uruguayas», también en referencia a la suspensión temporal de las exportaciones de carnes argentinas, dijo que «seguramente tendremos algún efecto rebote» por lo que las expectativas para adelante son muy alentadoras.

García Crocco también se refirió a los «negocios más cortos o de rápida salida» en cuanto a categorías como el novillo formado o la vaca de invernada que finalizaron con porcentajes de colocación total e incrementos en los valores promedios. Así mismo, las categorías más jóvenes como en el caso de los terneros o novillos sobre año que han tenido una zafra de venta muy voluminosa, hay logrado buenos valores muy firmes en cada remate.

VALORES

Terneros -140 kg. U$S 2,50; terneros -180 kg. U$S 2,30; terneros -180 kg. Angus U$S 2,33; terneros +180 kg. U$S 2,18; terneros +180 kg. Angus U$S 2,21; terneros U$S 2,27; terneros Angus U$S 2,23; novillos 1 a 2 años U$S 2,03; novillos de 2 a 3 años U$S 1,91; novillos + de 3 años U$S 1,87; Holando U$S 1,55; vacas invernada U$S 1,58; terneras U$S 2,12; terneras Angus U$S 2,25; terneros/as U$S 2,07; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,86; vaquillonas 1 a 2 años Angus U$S 1,94; vaquillonas + de 2 años U$S 1,79; vientres preñadas U$S 681,16; vientres pedigree U$S 828,18 y piezas de cría U$S 387,72, toros U$S 1727,50.