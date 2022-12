Plaza Rural y Hereford Concretaron un Remate de «Punta»

«Hereford de Punta» se llevó adelante el pasado viernes desde el Centro de Convenciones de Punta del Este, en el marco de la edición 259 de Plaza Rural organizado junto a la sociedad de criadores. La comercialización total sumó unos 1.951 vacunos, el 90% de la oferta del consorcio.

En su primera edición, para Fernando Alfonso, presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford el remate dejó un balance muy «positivo», en el cual el mercado premió la calidad de la oferta tanto en la invernada, donde se destacaron las filas de terneros y novillos, así como también en la cría, desde las terneras hasta los vientres preñados que obtuvieron un muy buen resultado, destacó.

VALORES PROMEDIOS US$

Terneros -180 kg. U$S 2,67 (0,9%); terneros +180 kg. U$S 2,25 (-0,5%); terneros U$S 2,39 (2,9%); terneros/as U$S 2,01 (-7,3%); novillos 1 a 2 años U$S 2,27 (6,2%); novillos 2 a 3 años U$S 2,035 (-2,2%); novillos + 3 años U$S 2,01 (-4,5%); vacas invernada U$S 1,70 (-2,9%); terneras U$S 2,11 (-2,6%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,95 (-8,7%); vaquillonas + 2 años U$S 819 y vientres preñados U$S 917,51 (6,1%).

Plaza Rural cierra el año con su remate 260 de la próxima semana. La actividad se concentrará el miércoles 14 y jueves 15 comenzando todos los días a la hora 9:00, con una oferta superior a 11.300 vacunos y más de 3.700 ovinos.