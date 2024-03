PLAZA RURAL vendió 21.034 vacunos, el 95% de la oferta

Con tres activas e intensas jornadas de venta, Plaza Rural culminó este jueves su remate 283, desde el Hotel Cottage en Carrasco.

«El momento es muy bueno, el ánimo del productor está bárbaro y eso se reflejó en un remate con mucha demanda los tres días, con mucha preoferta generada y con un alto volumen de venta» destacó a El Pueblo, José Ignacio Aramburu, presidente del consorcio.

Aramburo además señaló que tanto los terneros machos y hembras como los novillos, vaquillonas, vientres preñados así como las piezas de cría, más allá de ser categorías con mucho volúmen, además generaron muy buenos valores, «venimos siguiendo los números de la vaca y del ternero para poder tener una mejor referencias, pero observamos desde el remate anterior que vale más el ternero con la vaca juntos que por separado, la demanda va cambiando, cuando no podes comprar vacas de invernada compras otra categoría y esa se valoriza» dijo. Más adelante el titular de la institución mencionó que si observamos el valor al bulto los números son impresionantes como en el ternero que se incrementó más de US$ 40 con respecto al remate pasado, con ganados muy pesados, ya que prácticamente no aparecieron terneros livianos y seguramente cada vez van a aparecer menos a medida que la zafra vaya avanzando.



PLAZA BRANGUS

Aramburu destacó que al comienzo de esta última edición recién finalizada, se dió a conocer la nueva alianza que Plaza Rural concretó con la Sociedad de Criadores de Brangus de nuestro país, por lo que estarán generando dos ventas especiales (Plaza Brangus) en el año, la primera será a fines de abril y la otra en noviembre. De esta manera el consorcio estará realizando dos ediciones de remates en abril próximo.



VALORES PROMEDIO

Terneros -140 kg. US$ 3,14 (1,49); terneros -180 kg. US$ 2,86 (0,91%); terneros +180 kg. US$ 2,68 (2,25%); terneros US$ 2,74 (-0,74%); más de un año enteros US$ 2,12 (-0,47); novillos 1 a 2 años US$ 2,21 (-0,83%); novillos 2 a 3 años US$ 1,99 (-1,11%); novillos + 3 años US$ 1,91 (-0,16%); terneras US$ 2,32 (2,08%); terneros y terneras US$ 2,34 (-5,16%); mixtos más de un año US$ 2,15 (-4,02%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 2,19 (4,35%); vaquillonas + 2 años US$ 1,92 (-1,23%); vacas de invernada US$ 1,59 (0,51%); piezas de cría US$ 462,17 (1,13% y vientres preñados US$ 771,96 (-4,22%).

Ovinos: corderos dl US$ 40,0; corderos/as US$ 55,0; borregas 4-6D US$ 57, ovejas de cría 2 o más enc. US$ 98; ovejas de cría última enc. US$ 40,0 y oveja de invernada US$ 36.