PLAZA RURAL REALIZÓ SU HEREFORD DE PUNTA CON 93% DE VENTAS

Con ventas desde el Hotel Hyatt Centric en la capital, PlazaRural concretó su venta 278 con 1.813 vacunos comercializados en su venta especial junto a la Sociedad de Criadores de Hereford de nuestro país.

NICOLÁS SHAW

El presidente de Hereford, destacó la jornada como «muy importante», con la conformidad obtenida con la segunda edición de la venta especial «Hereford de Punta», junto al consorcio, acuerdo por el cual consideró que «vamos intentar mantener y fortalecer, siguiendo en el camino de generar esta instancia a fin de año. Vamos a intentar tener una mayor oferta para el año que viene» señaló. Además, Shaw resaltó la actividad que generó una inscripción muy interesante de animales destacados con muy buena genética, representando lo que la raza apunta, generando eventos de importancia de manera de darle a los criadores de la raza, la oportunidad de venta para destacar sus ganados.

CARLOS DE FREITAS

Finalizando la segunda edición de «Hereford de Punta» el presidente de Plaza Rural destacó el muy buen volumen de ganados vendidos, con representación en todas las categorías, con muy buenas filas de ganados que desfilaron por pantalla y con precios destacados en los ganados que así lo merecían. De Freitas consideró que de esta manera se cumplió con el fin de la actividad enmarcada en una fecha especial para la Hereford, cerrando el año 2023, significando para el consorcio un evento que representa más que una actividad comercial.

Finalmente agradeció a todos los escritorios que trabajaron con muchas ganas y empeño para concretar la jornada, así como también a los productores que acompañaron las ventas.

VALORES PROMEDIOS

Terneros US$ 2,10 (100% de ventas); Terneras US$ 2,03 (100%); terneros y terneras US$ 1,80 (100%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,77 (89%); vaquillonas + 2 años US$ 1,66 (100%); vientres preñados US$ 783,21 (100%); vientres entorados US$ 530 (100%); vacas de invernada US$ 1,50 (100%); piezas de cría U$S 412 (100%); novillos 1 a 2 años US$ 1,86 (70%); novillos 2 a 3 años US$ 2,055 (100%); novillos + 3 años U$S 1,77 (100%).

Ya están abiertas las inscripciones para el último remate del año, edición 279 de Plaza Rural, previsto para el 13 y 14 de diciembre.