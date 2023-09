PLAZA RURAL OFRECE 15.661 VACUNOS ENTRE MIÉRCOLES Y JUEVES

Con buena parte del invierno ya transcurrido y con buena parte del país viendo cómo se desarrollan los mejoramientos forrajeros, sigue siendo sostenida la demanda de ganados tanto de invernada como de cría.

A pocos días de la llegada de la primavera, con las precipitaciones normalizándose y con el pasto desarrollándose, vuelve Plaza Rural con un nuevo remate, el primero del mes de setiembre.

Nuevamente con una oferta de calidad y cantidad de ganado, que se realizará los días miércoles 6 y jueves 7, los lotes ya se pueden observar, y preofertar, en la web plazarural.com.uy. Se trata de la venta 273, como siempre presencialmente desde del Hotel Cottage, en Carrasco, y con la financiación del Banco de la República.

Las instancias de la venta se podrán seguir a través del Canal Campo Rural TV en TV cable y DirecTV, Internet y dispositivos móviles, así como escucharlo por streaming de audio. EN LA PUERTA DE LA PRIMAVERA “La primavera está a la vuelta de la esquina. Por ahora promete, pero se tiene que hacer realidad”, dijo Carlos de Freitas, principal del escritorio del mismo nombre y presidente de Plaza Rural.

Desde su punto de vista, “el tiempo va a ser determinante. Si la primavera viene bien, va a faltar ganado, y ya sabemos lo que pasa cuando falta ganado. Porque si se da una primavera buena, la oferta de forraje va a sobrepasar a la cantidad de ganado que tenemos”.

“Creo que el tema del tiempo, de la normalización de las lluvias, y de tener una buena primavera, es mucho más importante que todas esas cosas negativas de estos días, como lo que sucede en los mercados o la movida de los frigoríficos”, aseveró. De Freitas afirmó que “ante toda esta incertidumbre, de la que se habla y de la que se seguirá hablando, la única repuesta es producir. No es hablando ni discutiendo. Necesitamos del clima y de que el Gobierno proteja más al sector, un poco dándole un marco adecuado, como esas respuestas que se dieron por parte del MGAP y del BROU ante la seca y cuidando el tema cambiario. Los costos se achican produciendo más y no por esperar sentado en una silla”. OFERTA DE CALIDAD De Freitas se refirió a la buena oportunidad que supone la oferta que se estará proponiendo por Plaza Rural para este arranque de setiembre. A su vez, comentó que “se han producido ajustes en algunas categorías, especialmente en lo que son los ganados más formados, precisamente por la diferencia que hay hoy en el indicador del ternero con el novillo”. Pero también dijo que “hay otras categorías que están siendo más buscados, como las de ganados preñados o vaquillonas para preñar, que son negocios no tan ligados al gordo. Mucha gente necesita reforzar sus rodeos, porque debieron desprenderse de mucho ganado por la sequía o porque no están saliendo muy bien de ella”. Asimismo resaltó que, “por segunda vez consecutiva, repetimos en volumen y calidad la oferta que tuvimos en agosto, pero ahora en las puertas de la primavera”. OFERTA Miércoles 6: 3.267 terneros, 1.121 terneros y terneras, 74 mixto de más de un año, 1.594 novillos de 1 a 2 años, 748 novillos de 2 a 3 años, 400 novillos más de 3 años, 42 Holando y 859 vacas de invernada. Jueves 7 : 148 ovejas de cría de dos o más encarneradas, 3.360 terneras, 1.300 vaquillonas de 1 a 2 años, 416 vaquillonas mayores de 2 años, 30 vacas de cría, 1.457 vientres preñados, 144 vientres entorados y 849 piezas de cría. CONDICIONES Los compradores disponen de 90 días libres de intereses para el pago. Para los vientres preñados, si el vendedor lo otorga, el plazo puede ser de hasta 180 días o de seis meses para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de PLAZA RURAL cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000. Está disponible el Fideicomiso Ganadero PLAZA RURAL, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio. Está vigente el REMATE ASEGURADO, que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra. Mediante la PREOFERTA, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado. El catálogo ya se puede observar en la página www.plazarural.com.uy.