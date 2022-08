Plaza Rural comercializó el 99% de la oferta en su segundo remate de agosto

En momentos de poca concreción de negocios a nivel particular, dada la gran escasez de oferta de ganados, Plaza Rural logró la comercialización de más de 12 mil vacunos en sus dos ediciones realizadas en agosto.

Al igual que en la edición de principios de mes, la demanda volvió a marcar la dinámica y firmeza en las ventas, con una previa que gozó de un alto porcentaje de preofertas.

Carlos de Freitas, presidente de Plaza Rural, destacó la gran conformidad de todo el consorcio con el resultado de la subasta, producto de varios factores, entre ellos, por comercializar un muy buen volumen de vacunos en las dos ediciones de agosto, en un mes donde la escasa oferta fue una constante.

Además, el volumen de oferta comercializada, prácticamente el 100%, quedando solo dos lotes sin vender por no alcanzar las pretensiones vendedoras, marca la gran firmeza del mercado, acompañado de «valores históricos» en el marco de los 21 años del consorcio. De Freitas señaló que nuevamente Plaza Rural continúa generando las referencias del mercado de reposición para los negocios que se concreten hacia adelante.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 3,47 (%); Terneros -180 kg. U$S 3,27 (-2,4%); terneros +180 kg. U$S 3,13 (6,2%); terneros U$S 3,19 (4,4%); terneros/as U$S 3,07 (4,9%); novillos 1 a 2 años U$S 2,90 (0,6%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,95 (-0,4%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,78 (%); Holando U$S 2,23 (%); vacas invernada U$S 2,30 (2,7%); terneras U$S 3,03 (3,8%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,75 (6,3%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,61 (4,0%); vientres preñados U$S 983,64 (1,0%); piezas de cría U$S 582,84 (19,4%).

Las próximas ventas de Plaza Rural serán los días 7, 8 y 9 de septiembre.