Plaza Rural comercializo cerca de 20 mil vacunos en febrero

Con dos ediciones concretadas en el corriente mes, Plaza Rural ofreció 21.624 vacunos y 5.913 ovinos. Este jueves y viernes pasado las ventas alcanzaron el 91% y se realizaron como es tradicional desde el Hotel Cottage en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas de TV Cable e Internet que ofrece el consorcio. La administración como siempre del Banco República.



Victor Hugo Velazco, rematador de Escritorio Aramburu destacó el muy buen nivel de las ventas, así como también el buen resultado obtenido por los buenos ganados, principalmente por los que se encontraban en zonas con buena disponibilidad de pasto a consecuencia de las buenas lluvias registradas. En tal sentido, Velazco agregó que para esas zonas mejor posicionadas, la dinámica del mercado fue mayor a través de la demanda, que no operó de la misma forma que la de zonas más comprometidas por la falta de lluvias. De todas maneras, el mercado se mostró ágil, con mucha demanda, con mucha oferta y necesidad de comprar ganados, lo que se reflejó en la alta colocación de ventas en ambas jornadas.



Entre la oferta, el integrante de la firma del departamento de Durazno, destacó las filas de terneras y vaquillonas de muy buena clase y estado, así como también el resto de las categorías que se desempeñaron de muy buena forma.



VALORES PROMEDIOS Terneros -140 kg. U$S 2,70; Terneros -180 kg. U$S 2,46; terneros +180 kg. U$S 2,36; terneros U$S 2,49; terneros/as U$S 2,24; mixtos de 1 a 2 años US$ 1.91; novillos 1 a 2 años U$S 2,09; novillos 2 a 3 años U$S 1,95; novillos + 3 años U$S 1,96; vacas invernada U$S 1,56; terneras U$S 2,36; vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,00; vaquillonas + 2 años U$S 1,80; vientres preñados U$S 640,88; vientres entorados U$S 550 y piezas de cría U$S 385.28. Ya están abiertas las inscripciones para el Remate 263 Especial Angus a realizarse el 3 de marzo desde el Centro de Convenciones de Punta del Este y el Remate 264 de los días 8 y 9 de marzo.