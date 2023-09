PLAZA RURAL CERRÓ SETIEMBRE CON ALTA DEMANDA

Plaza Rural realizó este miércoles su venta número 274 desde el hotel Cottage en Carrasco y a través de TV Cable e Internet. Tras una larga jornada, el consorcio concretó el 91% unos 8.634 vacunos de colocación de la oferta consignada, un 11% más que en la edición anterior a principios de setiembre.

Carlos de Freitas, presidente de Plaza Rural destacó el muy buen volumen de hacienda vendida, superior al del remate anterior, en un mercado que si bien en lo previo se creía iba a ser más lento, la gran demanda en todas las categorías generó un remate muy ágil y dinámico.

Sin dudas, dijo De Freitas, la disposición vendedora por parte de la oferta, fue muy importante para que los lotes se arranquen y se concreten los negocios, en un mercado que era previsible que presente ajustes como se reflejó en la pizarra.

Así mismo, De Freitas señaló que el momento también ayudó, muy oportuno pensando en que la primavera ya se instaló con mucha humedad, mucha lluvia y buenas perspectivas para adelante. «El productor que necesita reponer compro ganados con kilos de invierno y a precios de invierno, ganados que cuando los vaya a pagar gracias a las herramientas financieras que ofrece Plaza Rural, la realidad va a ser otra con la primavera ya muy adelantada.

Sobre la próxima edición del Plaza Rural, Carlos de Freitas dijo que el consorcio y los clientes entienden que es mejor en octubre realizar un solo remate, ya que la oferta no está eufórica por vender, teniendo en cuenta lo antes mencionado, en referencia al clima que está acompañando de muy buena manera, reflejando un repunte de los forrajes y verdeos. Por esta razón, se realizará el martes 24 y miércoles 25 de octubre.VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. US$ 2,20 (-14,1%); Terneros -180 kg. US$ 2,30 (-5,7%); terneros +180 kg. US$ 2,06 (-6,3%); terneros US$ 2,11 (-8,9%); novillos 1 a 2 años US$ 1,80 (-1,4%); novillos 2 a 3 años US$ 1,61 (-8,9%); novillos + 3 años U$S 1,62 (-1,8%), Holando US$ 1,30 (-1,5%), vacas de invernada US$ 1,34 (-5,3%); terneras US$ 1,80 (-7,9%); terneros y terneras US$ 2,02 (-5,1%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,71 (-6,3%); vaquillonas + 2 años US$ 1,55 (-7,2%); vientres preñados US$ 669,10 (-1,7%) y piezas de cría U$S 333,45 (-11,1%).