Plaza Rural cerró noviembre con cerca de 20 mil vacunos vendidos

Con el 93% de la oferta comercializada entre miércoles y jueves, Plaza Rural cerró su segunda actividad mensual con un muy buen volumen de vacunos comercializados, unos 19.732 vacunos y 1.574 ovinos. Como es tradicional, las ventas en vivo desde el Hotel Cottage en Carrasco y asistencia financiera del Banco República.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, destacó que se concretó un muy buen remate con alta colocación de la oferta, en el que los lotes que no se comercializaron fueron por pretensiones vendedoras y no por falta de interés y demanda que sí la hubo. Con respecto a los negocios generados, señaló que categorías de mucho volumen como las terneras se vendieron en su totalidad al igual que las vaquillonas. En piezas de cría que, faltó algún centavo para unir las puntas quedando algunos lotes sin comercializar pero con muy buena demanda la categoría, subrayó.

Zambrano llamó la atención al alto volumen de animales comercializados y porcentaje de ventas en el entorno del 94%, cumpliéndose el objetivo principal del consorcio que genera nuevas referencias para el mercado a partir del volumen importante en varias categorías.

Joaquín Falcón, director de Romualdo & Cía. por su parte, sostuvo que el consorcio concretó otra muy buena edición, con un importante volumen de hacienda vendida, al igual que en la anterior oportunidad de Plaza Rural generada a principios de mes. De esta manera, Falcón concluyó que tanto por la agilidad que se observó, la demanda y dispersión de la oferta, la actividad cierra con gran conformidad por parte del consorcio, en un momento donde la oferta en el negocio particular es muy reducida, por lo que fue muy oportuna la actividad de Plaza Rural, así como también la incidencia de las lluvias concretadas en prácticamente todo el país.

Los próximos remates son 278 Hereford de Punta el 1ro. de diciembre desde el Hyatt Centric Montevideo y Remate 279 para cerrar el año los días 13 y 14 de diciembre desde el Hotel Cottage en Carrasco.

Valores promedios

Terneros -140 kg. US$ 2,44 (-3,2%); Terneros -180 kg. US$ 2,29 (0,7%); terneros +180 kg. US$ 2,08 (-1,4%); terneros US$ 2,12 (-1,4%); terneros y terneras US$ 1,88 (-1,9%); novillos 1 a 2 años US$ 1,93 (2,4%); novillos 2 a 3 años US$ 1,78 (-1,3%); novillos + 3 años US$ 1,79 (5,8%), Holando US$ 1,29; vacas de invernada US$ 1,46 (5,9%); terneras US$ 1,95 (3,4%); vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,79 (3,6%); vaquillonas + 2 años US$ 1,76 (6,0%); vientres preñados US$ 642,41 (-2,7%); vientres entorados US$ 460 (-5,2%); piezas de cría US$ 396,01 (1,0%). Ovinos: corderos/as US$ 33,4; Borregas 2D US$ 39,5; ovejas de cría 2 o más enc. US$ 36 y ovejas de invernada US$ 41.