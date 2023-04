Plaza Rural cerró marzo con el 90% de ventas en su remate 265

Plaza Rural vendió 19.346 vacunos entre martes y jueves pasado, como es tradicional desde el Hotel Cottage en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas de TV Cable e Internet que ofrece el consorcio. La administración como siempre del Banco República.

Alvaro García sobre las ventas destacó el aumento de valores promedio prácticamente en todas las categorías, a excepción de los vientres preñados, «algo más que entendible» ya que la proximidad del invierno genera un gran desafío para dichos ganados.

García además resaltó que el consorcio en marzo cerró el mes con más de 50 mil vacunos comercializados generando referencias actualizadas para el mercado.

VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 2,59; Terneros -180 kg. U$S 2,45; terneros +180 kg. U$S 2,53; terneros U$S 2,51; terneros/as U$S 2,26; mixtos de 1 a 2 años US$ 1.84; novillos 1 a 2 años U$S 2,02; novillos 2 a 3 años U$S 2,00; novillos + 3 años U$S 1,96; vacas invernada U$S 1,59; terneras U$S 2,14; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,86; vaquillonas + 2 años U$S 1,85; vientres preñados U$S 626,03; vientres entorados U$S 500 y piezas de cría U$S 380,81